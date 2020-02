Rivero, a merced del mundo

A través de vídeos, una instalación, fotolibros y una serie de instantáneas, Rivero propone bodegones protagonizados por globos terráqueos inflables dominados por muñecos y figurillas grotescas que evocan a Vladímir Putin y Donald Trump, una máquina de coser que representa el hilo del tiempo o naturalezas muertas que recuerdan la fragilidad de la vida. «Con estos bodegones quería hablar de cómo se están esquilmando los espacios naturales y las especies; del cambio climático y de la sobreexplotación de los recursos naturales y energéticos. Además, con la esfera del mundo quiero resaltar la interconexión que se produce con cualquier fenómeno que se produzca en el planeta», apunta el autor que sitúa la esfera terráquea a merced del capricho de seres infantiles en escenas de aire barroco inspirándose en la simbología griega y la empleada por el místico, médico paracélsico y astrólogo Robert Fludd (Reino Unido, 1574-1637), quien publicó varios libros con grabados sobre el concepto de anima mundi. «Para Fludd, el hombre es el reflejo del macrocosmos y el microcosmos. Relaciona el alma del mundo y la creatividad», comenta sobre los grabados del galeno de los que rescató, entre otros elementos, la figura del mono. «Era un símbolo del artesano y el creador. En el renacimiento era equiparable a Hermes Trimegistro. Representaba el mundo de las ideas y la fantasía. Lo uso para destacar el papel del creador en la defensa de la diversidad y para criticar la agresión del hombre al territorio. Se me desveló como un juego: el mono juega y crea al mismo tiempo, como el artista cuando investiga», abunda Rivero sobre este símobolo que inserta en unas composiciones con las que quiere dar voz a un planeta sometido a la irracionalidad y la codicia. «Al ritmo que vamos, lo único que quedarán serán bodegones still life (naturaleza muerta)», afirma el artista que por ello retrata flores secas, representaciones de pájaros o insectos disecados que resaltan su gusto por la vanitas. «Están muy presentes en mi obra. Es un lenguaje que me interesa mucho. Quizá estoy muy influenciado por el barroco después de pasar una etapa trabajando como catalogador de los bienes culturales de la iglesia. El tenebrismo forma parte de mi estilo», comenta el fotógrafo que juega con los claroscuros. «Las fotos están sacadas con luz natural. No he usado ningún artilugio, ni flash», dice.