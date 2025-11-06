Rafael Canogar dialoga sobre El Paso con el director de la Fundación Martín Chirino La charla con Jesús M. Castaño es el 12 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Castillo de la Luz

El artista Rafael Canogar (Toledo, 1935), fundador del grupo El Paso, del que formaron parte los grancanarios Martín Chirino y Manolo Millares, entre otros, visita la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino el próximo miércoles 12 de noviembre, para celebrar un diálogo con el director de la Fundación, Jesús M. Castaño, sobre El Paso y su experiencia, así como las ilusiones, luchas y derivas del grupo.

Este pasado verano, la Fundación Martín Chirino inauguró una muestra dedicada a este colectivo bajo el título 'El Paso. Vanguardia y compromiso' comisariada por Jesús M. Castaño.

El acto, que se celebrará en el Castillo de la Luz, sede de la Fundación Martin Chirino, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, será una oportunidad para conocer de primera mano cómo surgió este movimiento artístico con uno de sus principales artistas protagonistas que continúa en activo.

La conversación entre Rafael Canogar y Jesús M. Castaño versará sobre su participación en el grupo El Paso, y también sobre la dilatada carrera del artista, que ha transitado entre el informalismo, la figuración más narrativa y la abstracción. Su obra habita siempre el espacio intermedio entre dos fuerzas, en ocasiones matéricas y en otras conceptuales, siempre comprometido con su tiempo y con la reflexión como motor de la creación.

La presencia de Rafael Canogar en la Fundación Martín Chirino se produce en el año en el que se conmemora el centenario del escultor grancanario Martín Chirino y tras la exhibición de la exposición 'El Paso. Vanguardia y compromiso' comisariada por el director de esta institución, que pudo visitarse en el Castillo de la Luz del 22 de mayo al 31 de agosto pasado.

