Una mirada artística al espacio y la materia El madrileño Fernando Miñarro Mena exhibe sus 'Propiedades Emergentes' en la Galería de Arte de la ULPGC hasta el 9 de enero

«Intento hablar del espacio y de la materia, de su transformación a través del paso del tiempo. Me llama mucho la atención esa teoría que dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Para mí, es difícil de asimilar físicamente, pero luego en la práctica y en mis obras de arte lo llevo a cabo. Por ejemplo, mis esculturas en cerámica son fruto de un cambio de estado. Antes era una piedra que se ha molido y se ha convertido en polvo. Luego, con humedad, se transforma en una pasta, se ha solidificado de nuevo y convertido en piedra. Más allá del componente en sí mismo, me llama la atención esa energía que es la que logra que eso pase». Así explica Fernando Miñarro Mena (Madrid, 1988) uno de los aspectos clave sobre los que reflexiona en su universo artístico y que en parte exhibe ahora en la Galería de Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En la sala de la sede institucional, en la calle Juan de Quesada, número 30, se muestra desde este jueves y hasta el 9 de enero de 2026 una amplia selección de su universo creativo, conformado por pinturas y esculturas de sus distintos periodos, que lleva el título de 'Propiedades emergentes'.

'Matriz de cuerdas' (2024) es la pieza que figura en las cartelas anunciadoras de la muestra y que según el artista madrileño, habitual de las salas de exposiciones del archipiélago, resume buena parte de la honda reflexión científica, emocional y creativa que engloba su propuesta. «Es un cuadro que son nueve cuadros a la vez, de ahí que se llame 'Matriz de cuerdas'. Tiene que ver un poco en la teoría cuántica, el espacio y la ciencia, que son los temas que me inspiran. Busco una aproximación a la naturaleza más allá del conocimiento y desde un punto de vista artístico. Representa cómo cada cuadro puede ser uno por sí solo pero a la vez tienen la capacidad de expandirse y juntarse, hasta conformar un todo», señala sobre este acrílico y pastel sobre madera de pino.

Tanto en sus pinturas como en sus esculturas, el elemento a partir del que «juega», como el mismo apunta, son «los 'Polinos'», vocablo de invención propia que alude a una suerte de polígonos que flotan en sus creaciones. «He trabajado primero con unos elementos más aislados y después plasmo la relación entre los elementos, en lo que yo llamo el espacio intermedio. Intento buscar la profundidad a través de los distintos planos. Lo que planteo son ejercicios, preguntas», a través de las formas y las tonalidades de los elementos que integran sus piezas. Así sucede, por ejemplo, en una de sus series más recientes, 'Cachitos de cielo'. «En este caso se trata de una aproximación desde una escala mayor a la de otras series, con una serie de 'Polinos' con una geometría orgánica abierta. Con los mismos tonos voy cambiando de escala, como si estuviésemos observándolos con un microscopio y a partir de ahí planteo preguntas», subraya.

El artista reconoce que desde muy joven la ciencia le ha fascinado, influenciado en gran medida por su padre, que tenía en casa muchas revistas científicas. De ahí que sobre su mundo artístico sobrevuelan con naturalidad reflexiones sobre cuestiones como la auto-organización, la supervivencia, la teoría de sistemas y la teoría de cuerdas cuántica, entre otras.

'Propiedades emergentes' se compone de un total de 43 piezas, repartidas entre 26 pinturas y 17 esculturas.

A la hora de esculpir, trabaja habitualmente con «piedra basáltica, bronce, bronce patinado y cerámica esmaltada». «Intento trabajar muchas veces con materiales naturales, a veces dejando huella y en otras ocasiones incorporándolos a la propia obra», de ahí que haya piezas en esta muestra en las que una parte está trabajada y la otra aparece en su estado primigenio.

Reconoce que su trabajo como arquitecto le facilita crear en tres y dos dimensiones sus piezas, pero siempre con una presencia importante del agua. «Trabajo con agua y acrílico, pero hay materiales que a veces me piden otra cosa. Para la cerámica utilizo esmaltes. Me gusta también el óleo, porque me recuerda a los cuadros que pintaba mi padre, pero trabajar con el agua me parece más práctico y conecto mejor», apunta el artista.