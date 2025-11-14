De Maspalomas para el mundo: el éxito imparable de la Academia de Danza Emily Domínguez

Emily Domínguez, durante su visita a las instalaciones de CANARIAS7.

El éxito de la Academia de Danza Emily Domínguez, ubicada en Maspalomas, durante este 2025 no es fruto de la casualidad. Su directora, Emily Domínguez, de tan solo 24 años, sostiene que la danza no se trata únicamente de enseñar, sino de compartir, observar y, sobre todo, disfrutar. Bajo su dirección, la academia se ha consolidado como un referente internacional, llevando el talento canario a lo más alto, con la conquista de tres títulos mundiales en Birmingham.

-En apenas un año han logrado títulos mundiales. ¿Cómo resumiría este primer curso?

-Ha sido un año mágico. Muy especial porque fue el primero, y mágico porque conseguimos cosas que ni imaginábamos que podían pasar tan pronto. Superó todas nuestras expectativas.

-¿Qué diferencia a su academia de otras de Gran Canaria?

-Nosotros trabajamos mirando para lo nuestro. Lo más importante para mí es que los alumnos sean felices, que disfruten, que crezcan como bailarines y también como personas.

-¿Cuál es el rango de edad de las alumnas?

Empiezan desde los tres años hasta alumnas universitarias de dieciocho, diecinueve o veinte años. Solo tengo dos chicos y me gustaría tener más, así que aprovecho desde aquí para animar a los niños a que se apunten.

-Uno de los hitos más grandes ha sido el campeonato mundial en Birmingham. ¿Qué significó para usted y su equipo?

-Fue una sorpresa enorme. Competían más de 37 países, 3.000 bailarines y más de 2.300 coreografías. Cuando escuchamos nuestro nombre en la entrega de premios no nos lo podíamos creer. Las niñas estaban emocionadas, y para mí fue la recompensa al trabajo y horas de ensayo.

-¿En cuántos campeonatos internacionales han participado?

-Primero fuimos al clasificatorio en mayo de 2025, donde logramos 15 primeros puestos, 9 segundos y 4 terceros. Nuestra alumna Xenia Haydée Mendoza obtuvo una beca y también el premio Dancer of the Globe. Con esas coreografías fuimos al Mundial y conseguimos tres títulos: Campeonas del mundo en Large Group Jazz (Burlesque), Small Group Acro (Superheroines) y Duet Trio Show Dance (Abracadabra). Además, Abracadabra fue seleccionada entre más de 2.000 coreografías para la gran gala final. También obtuvimos grandes resultados en danza clásica gracias a nuestra profesora Elena Son.

-¿Cómo manejan la presión de representar a Canarias?

-Les enseño a disfrutarlo. Les recuerdo que tienen dos o tres minutos en el escenario para mostrar todo su trabajo. La clave es defender la coreografía y vivir el momento.

-Para los que no conocen este mundo, ¿cómo se evalúa una coreografía?

-Se puntúa la técnica, la parte musical y coreográfica, la creatividad y la coordinación. Esta última sobre todo en los grupos. La técnica es siempre lo más valorado.

-La danza exige mucha disciplina. ¿Cómo logran equilibrar técnica, creatividad y diversión?

-Impartimos diversas modalidades: funky, commercial dance, lyrical, danza clásica, acrobática... Cada estilo aporta algo distinto. Nuestro horario está diseñado para que los alumnos puedan combinar varias disciplinas sin solaparse, disfrutando de una formación completa.

-Más allá de lo artístico, ¿qué valores transmiten?

-Trabajamos mucho la disciplina, el compromiso y los valores. Además del compañerismo, la ayuda y el respeto. Pasamos tanto tiempo juntas que se crea un vínculo familiar. Yo quiero a mis alumnos como si fueran parte de mi familia.

-¿Cuál será la próxima competición?

-En marzo de 2026, el clasificatorio para poder volver al Mundial, que esta vez será en San Sebastián.

-Hablemos de Xenia Aide Mendoza, una alumna ya reconocida internacionalmente. ¿Qué supone para usted verla crecer?

-Es una enorme satisfacción. Tiene solo 14 años y trabaja con una pasión increíble. Dedica muchísimo de su tiempo, muchas horas, a su formación profesional como bailarina. Ver cómo su esfuerzo da frutos es muy emocionante.

-¿Qué metas se plantean ahora?

-Nuestro objetivo principal es que los alumnos sean felices, disfruten de la danza y crezcan tanto técnica como personalmente. A corto plazo tenemos nuestra actuación de Halloween, el Festival de Navidad y, por supuesto, los campeonatos del nuevo curso.

-¿Dónde ve su academia en cinco años?

-Empezamos en un local pequeño en el Centro Comercial Botánico y en tres meses se nos quedó pequeño. Ahora estamos en una nave en El Tablero. No imaginaba crecer tan rápido. En cinco años quiero seguir superándome, seguir compitiendo conmigo misma y ver que mis alumnas siguen creciendo y disfrutando.