Lía Ateca exhibe ‘HMBR’

La sala S/T expone hasta el próximo 30 de marzo el proyecto HMBR de Lía Ateca (Tenerife, 1971), 21 cuadros inspirados en 21 fotografías realizadas con Polaroid.

Este proyecto surge de otro titulado El único fruto del amor no es la banana con el que reividicaba la papaya como símbolo femenino. «La gente me traía cosas y yo les pintaba una papaya. Mi pintura no es figurativa, así que lo que hice fue darle al naranja el valor de la papaya», explica la artista que comenzó a fotografiar escenas cotidianas y objetos que presentaban este color con una Polaroid, buscando la instantaneidad que no ofrece otro tipo de cámaras. Así, cuando encontraba algo naranja lo fotografiaba «como una metáfora del feminismo, del empoderamiento de la mujer, que se puede encontrar en cualquier lugar, aunque de forma sutil», explica la artista, residente en Gran Canaria desde su niñez.

Una vez tomadas las fotos, Ateca llevó estas escenas al ámbito pictórico, reinterpretándolas a través de un lenguaje propio.

«Saco las imágenes del entorno, de paisaje que me rodea, donde la base feminista no es evidente», comenta la creadora que, de este modo, pretende dar una visión de este movimiento político «que fluye más con la sociedad y que casa mejor con el día a día».

El resultado, composiciones coloristas y alegres de carácter abstracto donde las manchas se simultanean con el trazo, los chorretones de pintura y con impresiones fotográficas.

La relación entre las fotografías y las pinturas no es evidente. Solo en el caso del acrílico sobre lienzo El paseo del epitafio ruso el azul hace evidente su relación con las instantáneas tomadas durante un paseo por el Puerto de la Luz y de Las Palmas. Un lugar donde fue difícil encontrar referencias naranjas y donde se sintió intimidada al caminar sola bajo la atenta mirada de unos marineros.