Leyendecker airea a sus grandes fichajes

La intimidad familiar, el consumo de carne sexuada y femenina, el apocalipsis, la creación de mitos modernos o la contemplación del paisaje son algunas de las cuestiones que abordan estos prestigiosos fotógrafos en la muestra comisariada por Noemí María Feo Rodríguez. «Esta exposición habla de lo que es dentro y fuera, de cómo miramos lo que nos rodea y nuestro mundo personal, se refiere a esa arqueología del nosotros y el yo, el concepto de individualidad y el colectivo», explica la historiadora del arte sobre estas imágenes que pendulan entre lo propio y lo ajeno.

Así, Gianfranco Foschino (Chile, 1983) juega con imágenes estáticas para convertir los vídeos en fotografías misteriosas. De él se exhiben piezas que captan el silencio del horizonte atlántico canario. También contemplativas, pero más cinematográficas, son las fotos que se muestran de Julian Rosefeldt (Munich, 1965) que hace una revisión de la obra del romántico Caspar David Friedich, trasladando a sus personajes al contexto canario. Ambos autores, resalta Feo, realizaron estos trabajos durante una residencia artística propiciada por la galería tinerfeña.

Por su lado, Shizuka Yokomizo (Japón, 1966) estampa la marca de sus besos sobre las imágenes de tres prostitutas londinenses a las que contrató para retratarlas desnudas. La artista, dice la comisaria, «deja su ADN pero se crea un contrato entre ambas partes» que la convierte en «consumidora de sus servicios».

Más dramáticas, casi terroríficas, son las piezas de Miwa Yanagi (Japón, 1967) en las que teatraliza tres cuentos infantiles occidentales; La inocente Eréndira, de García Márquez, Caperucita Roja y Rapunzel.

También en clave trágica la artista Lori Nix (EE UU, 1969) construye paisajes apocalípticos para buscar la belleza en las ruinas de una librería destruida, de una lavandería o de un vagón de tren inundado por la arena.

La estrella de la muestra es el célebre David LaChapelle. Su carácter mitológico y barroco se puede apreciar en dos obras: Archangel Michael, donde convierte a Michael Jackson en un héroe bíblico, y Bartholomew, en la que ofrece su revisión posmoderna del diluvio universal.

La muestra se completa con una serie fotográfica del estadounidense Chris Verene, que retrata el Illinois íntimo y rural de su familia y su transformación a lo largo de décadas. «Es un antropólogo», comenta Feo.

Ángel Luis de la Cruz lleva 40 años al frente de Leyendecker. «Ahora estamos mejor que nunca. Cuando el país está económicamente mal, nosotros estamos económicamente bien», dice el galerista, que asegura que los números le salen gracias a su participación en ferias internacionales de México, Chicago, Arco Madrid, Arco Lisboa y Art Miami. Sus compradores no están en Canarias. Sale a buscarlos. «No somos la región económica más importante de España pero no somos la más pobre. No entiendo que una región con tanto turismo, no tenga coleccionismo», lamenta De la Cruz.

De hecho, esta necesidad de internacionalizar su actividad comercial lo obligó a optar por artistas extranjeros. «Quería ir a otra velocidad. Asumí un crédito bancario y asumí un riesgo. Desde el 85 venían los grandes coleccionistas mundiales a Tenerife a comprar en mi galería. Larry Gagosian que es el diós de las galerías mundiales me compró dos telas en el 85», dice sobre su apuesta. «Aquí no se vende. Saro León y Manuel Ojeda hacen todo lo que pueden y más, pero no llegan. Aquí no hay forma», se queja.