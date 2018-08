La transgresión de la mirada monótona

La colección más reciente de Félix Juan Bordes nace del deseo de entrar en el desafiante mundo de lo ambiguo . «Pinto lo que existe con voluntad de transmutar la realidad», explica. Con un trato vanguardista de los colores, las texturas y las técnicas, consigue plasmar las sensaciones de lo que es, lo que no es, de lo que vemos, lo que no vemos, y lo que queremos o creemos ver.

«No hay nada peor que una mirada adiestrada, monótona y racional»

Pintar lo invisible está plagada de recuerdos de viajes: algunos han sido, otros están por venir, otros, quizás, no lleguen nunca. Y es que para Bordes, no hay nada más importante que el «viajar sin ir» para dibujar las sensaciones que se imagina sin haberlas vivido, como ya hizo Julio Verne con sus libros de viaje y de viajeros. El alma de las cosas o los «djinns» (los «genios» de la tradición islámica) ya no se ven tan claramente como al comienzo de su carrera con la serie de Escenarios Astrales de la década de los setenta, que recuerda a un estilo bosquiano, pero nos deja igualmente anclados a sus espectaculares y polisémicas propuestas.