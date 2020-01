La memoria acuática de García-Ramos

La memoria de los peces, las algas, las flores y las plantas que descubrió a temprana edad pueblan las 22 pinturas que expone bajo el título Del mar y de la tierra 2 en el espacio cultural S/T, en la capital grancanaria. «La realidad me interesa lo justo. Mi pintura contiene mi mundo simbólico que tiene que ver más con el recuerdo de cuando era un niño. Ahora me tiro menos en el fondo del mar, pero entonces me pasaba el día en el agua», explica el autor que protagoniza por primera vez una exposición individual en Gran Canaria.

La fascinación que le provocó el encuentro con ese mundo «lleno de especies marinas y, sobre todo, con una luminosidad –afirma– que atraviesa todos los objetos que toca y hace que sea mágico» queda plasmado en las piezas que se exhiben en la sala hasta el 31 de enero.

En concreto, el creador tinerfeño presenta composiciones de distinto formato con una paleta cromática alegre y vibrante, con la que reinterpreta la naturaleza para conferirle un aire fantástico. En sus piezas, realizadas sobre lienzo, combina óleo, acrílico, arenas, pegamentos y resinas. «Si me preguntaran, diría que son óleos», explica García-Ramos que, con esta exhibición, da continuidad al proyecto que presentó en el Convento de Santo Domingo de La Laguna, entre octubre y noviembre de 2018.