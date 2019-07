Isolina Díaz exhibe el color perdido de la capital grancanaria en Roma

Las Palmas de Gran Canaria

Durante su estancia de cinco meses en la capital italiana, la experta en preservación y restauración del patrimonio analizó 98 muestras de mortero histórico pertenecientes a nueve edificios del barrio de Arenales, en la capital grancanaria. A través de estos restos, la investigadora propone un viaje en el tiempo para imaginar el aspecto de Las Palmas de Gran Canaria hace algo más de un siglo en su proyecto La ciudad invisible. Los pigmentos del paisaje urbano y su conservación, inspirado en la novela de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. «Tras su lectura, me planteé cómo sería mi ciudad invisible, para darme cuenta que no es otra que la ciudad que suelo habitar: Las Palmas de Gran Canaria, pero la sitúo en un período que me hubiese gustado presenciar, aquél comprendido entre fines del siglo XIX y principios del XX, invisible a día de hoy bajo capas de color y modificaciones realizadas en los edificios construidos en aquél entonces. Estas fechas coinciden con un momento de expansión y modernidad de la ciudad, en el que son construidos el Puerto de la Luz y de Las Palmas y surgen nuevos barrios extramuros, como es el caso de Arenales, lugar donde localizo mi proyecto», explica Díaz desde Roma a través de un cuestionario.