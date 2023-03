La huella artística de la grancanaria Pino Ojeda se deja ver en el corazón de Madrid

La transversalidad del trabajo de Pino Ojeda como artista de relevancia en la cultura canaria y española, llega a Madrid en forma de homenaje. Un programa que comenzó este lunesen la sede de la Delegación del Gobierno canario en Madrid y que podrá disfrutarse durante casi todo el mes.

La iniciativa promovida desde la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, a través del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), cuenta además con la colaboración de la Fundación Canaria Pino Ojeda, dedicada a promocionar, conservar y difundir su legado artístico y literario, así como de la Delegación del Gobierno canario en la capital española.

El programa comenzó con la inauguración de la exposición 'Los Vientos Alisios de Pino Ojeda en Madrid' y la presentación de 'Niebla de Sueño', el primer libro de poemas que la artista publicó hace 75 años y que ha reeditado el Cabildo grancanario.

La delegada del Gobierno Canario, Lola Padrón, agradeció la participación de quienes han sido los artífices de esta exposición y a quienes se acercaron a la delegación canaria. Padrón resaltó la importancia de que el mes de marzo, «como no podía ser de otra forma», se dedique a una mujer «ya que es un honor tener a Pino Ojeda presente a través de su obra y en espíritu, acompañadas este día por su familia y amigos».

E l nieto de la artista canaria, Domingo Doreste, que a su vez es presidente de la Fundación Canaria Pino Ojeda, se mostró muy emocionado por la muestra y aseguró que «fui muy afortunado al haber sido testigo en mi adolescencia de la gran actividad cultural de mi abuela, aunque por la juventud no eres capaz de vislumbrar el alcance. Mi abuela dado que vivió de la pintura, y no de la escritura, realizó más de un centenar de exposiciones en las islas, aquí en Madrid y varios puntos de la península (Barcelona, Palma de Mallorca, etc.) y a nivel Internacional (Suecia, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, ...)».

La muestra está comisariada por Carmensa de la Hoz.