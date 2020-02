Homenaje a los viñetistas canarios

La iniciativa, en la que se ha rendido tributo al caricaturista tinerfeño fallecido hace diez años, Harry Gordon Beuster, está impulsada por la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas, que se ha propuesto la digitalización de buena parte de las obras de los grandes creadores de los años 50 del pasado siglo como Paco Martínez, Rafaely, Cho Juaa, Manolo Padrón Noble, Harry Gordon y Carlos, entre otros muchos, que con sus trabajos permitieron a la sociedad asomarse a la historia de Canarias desde una perspectiva que retrataba un instante concreto. Como sucede ahora con dos de sus herederos, los humoristas gráficos Jesús Morgan y José Luis Padilla, Padylla.

Ambos creadores aseguran que tanto el sentido crítico como la capacidad de resistencia a la sátira ingeniosa y mordaz de la sociedad ha mermado preocupantemente en las últimas décadas. «Se está imponiendo el pensamiento único, el discurso de la intolerancia, lo que conlleva que parezca incorrecta la crítica o la sátira sobre algunos asuntos por el mero hecho de que un grupo de personas se sienta ofendido. Yo también me siento ofendido por un montón de cosas. Eso no pasaba en los años inmediatos a la transición política. Hemos retrocedido. Había más libertad a finales de los años 70 y principios de los 80, que hoy en día», señala Morgan.

«El problema radica en que el código penal habilite que esa ofensa sea delito. Que la gente se soliviante es normal, siempre ha pasado, pero que la ley lo persiga, eso es lo que no puede suceder. Como yo no piense igual que tú, me convierto en un ser perseguido», lamenta.

Padylla, que reconoce que su trabajo como viñetista luce más cuando se producen situaciones de conflicto, confiesa que su hábito cotidiano es «cuestionarse constantemente todo» porque el papel del humorista gráfico «es no conformarse con lo que te cuentan, con el poder. En el instante en que perdemos la visión crítica, es cuando nuestra labor carece de sentido”, agrega. Opina que ahora “tenemos más libertad para expresarnos, pero sí es verdad que existe una mayor censura social, sobre todo a través de las redes sociales. Se persigue cualquier opinión que se salga de lo políticamente correcto».

Por ello Morgan tuvo que cerrar su cuenta de Facebook con 152.000 seguidores. “Estoy cansado de aquellos que utilizan mis viñetas para hacer sus apologías. La función periodística es generar opinión y el humorista gráfico presenta una visión de la realidad a través de la ironía, para que la gente pueda formarse una perspectiva nueva. Esa es la función de este género», añade.

Padylla no renuncia a las redes porque le sirven para testar sus viñetas. «Me ayudan mucho para tener un contacto directo con los lectores, que además me sugieren temas que les preocupan», dice.

¿Y qué temas son los que ocasionan mayor controversia? Morgan bromea: «Como toques al Real Madrid, los toros, la monarquía o la iglesia, ya tienes un problemón. Se debería poder hablar de todo. Yo sí noto que la cosa no va bien, y que el panorama que yo dibujo cada día me hace tener la barriguita del revés más tiempo, que cuando empecé hace treinta años», confiesa el dibujante.

Padylla coincide con el emblema de la monarquía, «un clásico», Venezuela y, más recientemente, Vox y el franquismo, «con el que de repente tienes a todo un colectivo que va a por mí. Y si toco temas de la independencia de Canarias o del nacionalismo, pues también recibo. Ahora por último como hubo cambio en el Gobierno de Canarias y como suelo tener por norma criticar al poder, bueno, pues también me está cayendo, pero creo que es cuestión de costumbre, acaban de llegar, ya se acostumbrarán. Y mira que de momento soy suave», bromea.

Padylla sostiene que empieza a pensar que los problemas de Canarias son crónicos: el paro, las listas de espera, el fluctuante turismo y la vorágine especuladora de la construcción, son el pan de cada día. A Morgan le gustaría que a la juventud no se le quedaran los ojos como meros cuando se les diga que uno se puede reír del otro y viceversa, y no pasa nada. Si la cosa está así, por lo menos vamos a reírnos.

Los fundadores de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas son: José Luis Padilla Morilla (Padylla), Néstor Dámaso del Pino, Antonio Manuel Cerpa Pérez, Iván Bethencourt Betancor (hijo de Rafaely) y Emilio Fernández Manrique de Lara (nieto de Alberto Manrique de Lara y Fierro), quienes disfrutan del apoyo de Jesús Morgan (Morgan) y Malena Millares Ley (hija de Cho Juaa), al que se suma la Casa-Museo Tomás Morales.