Hermano Dámaso, te escribe Manrique

Esta intensa relación epistolar está en manos del teórico y crítico de arte, especialista en arte español contemporáneo, Alfonso de la Torre, que lleva años embarcado en la transcripción de las cartas con el propósito de editar un libro. Una actividad que ha emprendido por cuenta propia tras comprobar el valor testimonial de estas cartas. «Esto nace de una actitud de tipo moral», cuenta el experto que tuvo acceso a esa correspondencia hace casi diez años. «Cuando la leí percibí que Manrique le cuenta la verdad a Dámaso», indica el investigador que sitúa esta correspondencia en las antípodas de las misivas políticamente correctas y casi oficialista de otros artistas. «Manrique escribe a Dámaso porque sí. Es un diario epistolar. Cuenta qué ha hecho, qué ha visto, dónde ha ido y, sobre todo, lo que le ha asombrado de lo que ha visto, que son muchas cosas porque, comparado con lo que ha visto en Canarias, cuando llega a Madrid en los años 50 aquello es otro mundo y no digamos en Nueva York», explica el tesorero de estos valiosos escritos que delinean «el mapa artístico de la época. Ahí están los grandes museos, grandes artistas y personajes de ese tiempo. Es como una pieza perdida de la contemporaneidad canaria. Esas cartas son esenciales. Son importantes para Canarias, para España y para el arte contemporáneo de ese tiempo», dice.

El experto, a raíz de caer enfermo Dámaso, se propuso transcribirlas. «Están escritas a mano. A veces son de difícil lectura y hay que anotarlas» para aclarar al lector algunas cuestiones. Este trabajo de transcripción y anotación ya está muy avanzado. «Había que hacerlo con Dámaso en vida», comenta De la Torre que se ha apoyado en el artista para interpretarlas. «Es un proceso lento porque lo hacemos a mano. Hay que leer despacio y transcribirlas», sostiene el precursor de esta emocionante empresa.

Sin embargo, a pesar del alto interés de las misivas y que publicarlas sería sencillo, ninguna institución canaria se ha interesado en editarlas. «Lo hemos hecho porque hemos querido y alguien en Canarias debía haber tomado las riendas de esa edición. Hicimos gestiones con el Cabildo de Lanzarote que no han fructificado pero no tenemos una búsqueda activa del editor. Me conformo con transcribirlas, anotarlas y que Pepe esté bien de salud para solventar las dudas», comenta el crítico que le agradece a Dámaso la cesión de unas cartas que le han «permitido hacer un máster que no está en ninguna universidad».

Además, el humor y el arte están presentes en muchas de ellas, como se puede apreciar en las tres cartas-pósters que se exhiben en la muestra Universo Manrique, en el CAAM. «Nunca se habían visto hasta ahora. Es un diario visual. Ahora nos mandamos whatsapp y Manrique hacía reportajes visuales. En general las cartas son muy divertidas y escritas en un tono energizante. Le abre a Pepe una ventana al mundo. Esas cartas son una auténtica aventura», cuenta De la Torre que ha realizado esta labor en orden cronológico y ya ha alcanzado las cartas intercambiadas en los años 80 por estos grandes amigos. «La verdadera amistad entre dos hombres a veces excede los límites del amor, puede superar al amor en duración y en intensidad. Dámaso se convierte en Manrique, es su memoria, y Manrique siempre está añorando la vida plácida de Dámaso en Agaete. Son dos personajes casi hechos uno», indica De la Torre.