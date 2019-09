Heaven Baek reinterpreta con humor su contexto en Saro León

La indefinición de los límites de las ciudades que, para mantener su importancia, van incorporando los suburbios a sus territorios; las transformaciones sociológicas que experimentan las comunidades y el potencial de las relaciones colaborativas para generar o destruir estructuras son algunos de los pilares en los que se sustenta el trabajo de esta artista que inició su andadura en la fotografía para irse internando paulatinamente por las sendas del vídeo, las performances y las intervenciones instalativas.

En la sala de la calle Villavicencio, la creadora presenta una instalación mural que ocupa las paredes de la galería, donde figuran pintadas en gran formato las letras de la frase So There Was; que viene a significar algo parecido a ‘lo que fue’.

No es la primera vez que la artista realiza esta intervención. De hecho, esta será la cuarta ocasión que presente este mural que ya exhibió en Japón en 2014, en Corea en 2015 y el año pasado en Japón nuevamente. Sin embargo, en las anteriores instalaciones pictóricas, la creadora invitaba al público a eliminar su trabajo. «Puedo pasar tres días enteros pintando un mural y luego llega la gente y lo borra. Pasa lo mismo que en la historia. Un grupo construye algo y luego llegan otros y lo destruyen», comenta la Baek, propensa a invitar a los espectadores a interferir en sus obras para modificarlas y convertirlas en otra cosa. Sin embargo, aquí no será necesario destruir su pieza inmediatamente porque le consta que su mural pasará a formar parte de la gruesa capa de pintura que recubre las paredes de la galería, en cuyos estratos se ocultan los murales y huellas dejadas por quienes han intervenido en sus paredes con anterioridad.

La segunda y última pieza que exhibe en esta muestra es el vídeo Relation of Whom May it Concern (En relación a quien le pueda interesar), un audiovisual de cerca de tres minutos de duración donde se ven caminando las cuatro pezuñas de un cochino movidas por manos humanas. «En 2011 hubo una epidemia de fiebre aftosa y hubo que matar miles de cerdos. Hubo protestas contra el sacrificio masivo. Eso me hizo sentir culpable y me hizo reflexionar sobre la diferencia de matar por matar y matar para comer», explica la artista sobre esta cuestión que alude a un problema ético, económico, ecológico y alimentario al que, antes o después, se tiene que enfrentar la sociedad.

Baek estudió Bellas Artes en la Universidad de Melbourne y cursó un máster en la Escuela de Arte de Glasgow. Aunque esta es su cuarta exposición individual, ha exhibido su obra en numerosas colectivas en ciudades europeas y asiáticas. Ahora está desarrollando una residencia artística en Frankfurt.