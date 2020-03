Para Godínez, que reside desde hace un tiempo en Gran Canaria, la fuerza intrínseca que posee el cuerpo de la mujer «a veces se oculta por muchos prejuicios». Con su arte lo que intenta es poner en valor ese poderío y demostrarlo. Por ejemplo, la danza mantiene su dimensión catártica para las personas que se somenten a sus talleres: «No solo es el hecho de mostrar el cuerpo, sino de moverlo, sentirlo y de tener una conciencia corporal. De algún modo es como conectar tus ideas con tu cuerpo. Tratamos de recuperar el cuerpo a través no solo de la danza, también del performance, del teatro, el yoga... creo que hay muchas formas de acercarse al cuerpo y pienso que es muy importante, tanto para mujeres como para hombres, señala la mexicana.

Gloria Godínez estima que, dependiendo del contexto, puede hablarse de que el cuerpo femenino sigue encorsetado aún en el siglo XXI. «En Canarias, sobre todo las nuevas generaciones, no tienen ese corsé. Son mujeres muy fuertes y muy libres. Si las comparas con algunas mujeres de Latinoamérica, donde de verdad es un tabú mostrar el cuerpo, donde no puedes ir a la playa o en la guagua sin que te metan mano, pues aquí no pasa eso, afortunadamente».

La investigadora independiente se refiere a la violencia radical y estructural que asola a las mujeres de países sudamericanos como México. «No es difícil entenderlo si lo comparas con España, es solo más radical. Cuando hay una respuesta de las mujeres, el feminismo también asusta y aquí también se vive de esa forma. Se trata de una respuesta violenta a la fuerza fémina, en el ámbito doméstico –como también ocurre aquí–, en el político, o legales –como la misma sentencia de la Manada, o la prostitución–. Quiero decir, que la respuesta violenta a la fuerza del feminismo es global y, cada contexto, tiene sus singularidades, pero creo que se puede entender el contexto mexicano, mirando lo que sucede aquí», sostiene.

Gloria Godínez y Violeta Luna impartirán hasta el 13 de marzo el taller de performance Cuerpos y territorios sagrados en Gran Canaria, centrado en la figura triangular como síntesis, origen y manifestación de la vida. La iniciativa está organizada por la Casa de Colón y el Instituto del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.