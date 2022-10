La geometría fronteriza de José Rosario Godoy

Las formas geométricas, la arquitectura, el paisaje, el color, la luz, la mirada y la perspectiva son algunos de los elementos esenciales del universo artístico de José Antonio Godoy (Agaete, 1965) que cobran vida de nuevo en público con la muestra 'En el borde de una isla', que se inaugura esta noche, a partir de las 20.30 horas, en el Centro de Arte La Regenta, en la capital grancanaria.

La exposición recopila piezas que integran cuatro de sus series , 'Paisajes sumergidos', 'Atlánticos', 'Tiempo de isla' y 'En el borde de una isla', que ha creado en su taller durante los últimos seis años. Una evolución en la que según Alejandro Vitaubet, director de La Regenta, ha logrado plasmar «nuevas cuestiones» y «oquedades» a su discurso pictórico.

José Rosario Godoy reconoce que uno de sus objetivos consiste en llevar «la pintura al límite y plantear un juego entre la abstracción, la geometría, el espacio y la luz».

El artista culeto que reside desde hace años en la capital de la isla plasma en las paredes de esta muestra una reflexión propia que considera el hilo conductor de 'En el borde de una isla': «Un destino en busca de la luz, un espacio de color que nivela nuestras reflexiones y en el que cada día buscamos reflejarnos de forma diferente». Esta frase figura a la entrada de una exposición que arranca con sus piezas más recientes y culmina con una instalación con las fotos que suele tomar en sus paseos al amanecer por la Avenida Marítima y un vídeo donde el mar arriba a un espacio urbano.

José Antonio Godoy, este jueves, en La Regenta. / c7

En sus piezas, el artista difumina líneas fronterizas, los bordes se evaporan y los planos rompen la lógica arquitectónica. « Busco romper los bordes entre el artista y el visitante de la muestra, entre el estudio donde trabajo y la sala de exposición», reconoce.

Para ello, Godoy otorga un peso relevante en sus creaciones al propio formato. «Para mí es fundamental. Lo trabajo a la vez que la propia pintura. Tiene mucho que ver con el espacio arquitectónico y la fragmentación del territorio y el paisaje», subraya.

Mucha producción en el confinamiento

Durante el confinamiento decretado en marzo de 2020 para combatir la pandemia de la covid-19, este creador grancanario reconoce que trabajó «como nunca en su taller». Su producción, como es normal, no logró permanecer ajena a una situación sanitaria que cambió el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero ante esos tiempos oscuros, en las piezas de José Rosario Godoy no reinó la oscuridad. «Hubo un cambio de color y piezas con mucho más color, como se puede ver en las series 'Tiempo de isla' y 'Atlántico'», explica.

El artista reconoce que durante el proceso de creación suele contemplar con calma sus cuadros. De cerca y de lejos. A distintas horas del día y así logra captar nuevas sensaciones y el juego geométrico cobra nuevas dimensiones. Una forma de encararlas que recomienda a los visitantes de esta exposición en La Regenta. «Apuesto por una mirada atenta, me gusta no saber a dónde voy y que sea la propia pieza la que me lo vaya demandando. Me gusta jugar a inquietar el ojo ajeno, a incomodar y sorprender cuando se mira con atención las obras y se descubren planos distintos a los convencionales», asegura el responsable de esta muestra que incluye 46 piezas tras una intensa selección desarrollada en su propio taller y en el propio Centro de Arte La Regenta antes y durante el montaje.

«Soy muy intervencionista y suelo llegar a la sala con las ideas muy claras. Entiendo el montaje de las exposiciones como un hecho creativo y este ha sido muy intenso y creativo», resume.