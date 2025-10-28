La Fundación Martín Chirino acoge el taller y la performance 'Sombra Blanca' Park Yeon Jung protagoniza este miércoles esta doble propuesta como un ritual de danza que conecta la vida y la muerte

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 23:18 Comenta Compartir

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino acoge en su sede del Castillo de La Luz este miércoles 29 de octubre el taller y posterior 'perfomance' tituladas 'Sombra Blanca', de la artista coreana Park Yeon Jung.

Se trata de una propuesta coreográfica de IPOP Dance Company, en colaboración con Korea–Spain International Arts Exchange Project, en la que la Park Yeon Jung y Lee Jeong-yoon, realizara una 'performance' utilizando y los objetos creados por los participantes en los talleres previos a la exhibición.

Esta jornada cultural que une las culturas coreana y canaria se celebra, en un año en el que se conmemora el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y España, y el 60º aniversario del asentamiento de la comunidad coreana en el Archipiélago.

El taller dará comienzo a las 18.00 horas con una introducción a los contenidos a trabajar en el taller y la presentación de la artista Park Yeon-jeong con la pieza 'Dos sombras'.

El público que participe en el taller conocerá el mito coreano Yeongdo Halmi, que argumenta la relación con la cultura sobre la muerte en Canarias, así como objetos, máscaras y el ritual coreano tradicional Gut, además de los cinco colores cardinales, Obangsaek, que simbolizan la muerte y el renacimiento: los cinco colores cardinales representan los colores de los cinco elementos, cada uno con su material correspondiente, el azul representa la madera, el rojo el fuego, el amarillo la tierra, el blanco el metal y el negro el agua.

La presentación de Museo portátil, con Lee Jeong-yoon, el concepto de museo móvil, la instalación Gran Bolsa y los interrogantes ¿De qué color es la muerte para ti? y ¿Qué inspiración encuentran los artistas en los rituales de despedida de los muertos?.

A partir de las 19.30, la artista Park Yeon Jung, realizara una performance utilizando el 'Museo portátil' y los objetos que se han creado por los participantes en el taller. La experiencia iniciada en el taller dará un paso de un intercambio internacional, completando un nuevo ritual artístico donde público y artista respiran juntos.

Los gestos rituales de la danza coreana y los colores simbólicos de los cinco puntos cardinales se expandirán en el espacio del Castillo de la Luz.