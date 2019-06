Falomir: «Después del Madrid y el Barça, el Prado tiene el club más grande»

Las Palmas de Gran Canaria

— El Museo del Prado cumple 200 años. ¿Cómo está de salud?

— Muy bien. Tenemos algún pequeño desperfecto en la fachada y estamos intentando solucionarlo. Pero creo que, como institución, es la institución cultural más importante del país y uno de los principales museos del mundo, reconocido no solo en España sino también fuera. En ese sentido podemos sentirmos muy orgullosos todos los españoles.

— ¿Cuáles son los retos más inmediatos del museo?

— Hay un reto que es el de siempre, el de consolidar la financiación del museo, intentar llegar a la paridad entre la aportación del Estado y los recursos que es capaz de generar el museo. Un segundo reto, en términos intelectuales, que es ampliar las narrativas del museo prestando atención tanto a áreas geográficas que teníamos olvidadas, como América, o seguir profundizando en cuestiones de género. Y por último hay un tercer reto que es físico; completar la ampliación del campus del Prado con la incorporación del llamado Salón de Reinos. Tenemos un proyecto arquitectónico magnífico de Norman Foster y Carlos Rubio y ahora falta financiación y confiamos en que en los próximos presupuestos del Estado se incluya la partida.

— El museo tiene tres millones de visitantes.

— Sí, tres millones que este año serán superados porque estamos en cifras récords.

— ¿Cómo se lleva esa afluencia? ¿Empieza a ser agobiante el Prado? ¿Cómo van a intentar propiciar un ambiente plácido?

— Ese es uno de los grandes retos que tienen los grandes museos que se han convertido en destinos turísticos de masas. Lo cierto es que tiene difícil solución porque el visitante, lógicamente, es activo. El visitante no pasa el mismo tiempo delante de todas las obras, ni visita todas las salas del museo. Se concentra en unas pocas, lo cual plantea problemas para pautar las visitas. Intentamos, de alguna manera, jugar con ello. Ahora tenemos una exposición muy exitosa de Frangelico. Tenemos unos límites de visitantes por cada hora y, en su día, tomamos decisiones que algunos critican pero que otros aprecian como, por ejemplo, prohibir hacer fotos y selfies en las salas, que creemos que contribuye poderosísimamente a que haya un ambiente más relajado y la gente pueda disfrutar de la contemplación de las obras.

— ¿Qué se gana y qué se pierde con tanto público?

— Como director de un museo, uno no se puede quejar nunca del número de visitantes. Cuanta más gente acceda a la cultura, tanto mejor. Eso es algo importante y, por otra parte, no hay que olvidar que el Museo del Prado se autofinancia en un 70% y que su principal fuente de ingresos son las entradas que pagan los visitantes. Jamás me quejaré del número de visitantes. Al revés, estamos agradecidos, pero se pierde esa paz, esa tranquilidad y esa relajación que había antes cuando los museos apenas eran visitados por unos pocos.

— ¿Es totalmente accesible?

— Sí, incluso tiene iniciativas para colectivos tradicionalmente ausentes de los museos, como las personas invidentes. Tenemos el proyecto Hoy toca el Prado, que apareció en la portada del International New York Times, y que consiste, mediante la reproducción de obras en relieve, en acercar estas obras a los invidentes.

— En cuanto a la relectura de los fondos, supongo que será complicado aplicar la perspectiva de género a una historia del arte dominada por el canon masculino.

— No es tan complicado. Hay una parte importante que consiste en identificar y dar visibilidad a las mujeres pintoras. De hecho, en otoño, exponemos a Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, dos pintoras italianas del renacimiento, coetáneas y vecinas, que encarnan dos formas distintas de afrontar la pintura; una aficionada y otra profesional, y seguiremos en nuestro intento de dar visibilidad de mujeres artistas. Pero hay otras formas de enfocar este tema. El año que viene haremos una exposición sobre la imagen de la mujer en la pintura siglo XIX. Hay muchas formas de abordar las cuestiones de género y no solo centrándose en las mujeres artistas.

— El Prado expone una nueva adquisición, La virgen de la granada.

— Se adquirió hace tres años y está en la exposición de Frangelico que se inauguró la semana pasada y está siendo un éxito extraordinario.

— ¿Siguen ampliándose los fondos del Prado?

— Los fondos se amplían constantemente. Cada año el Prado se nutre, rara vez, de menos de cien. Otra cosa es que sean obras tan llamativas y caras como La virgen de la granada, que no está a nuestro alcance todos los años.

— Escandalíceme. ¿Cuánto costó ese cuadro?

— Pues creo que 18 millones de euros, de los cuales un tercio fue pagado por el Gobierno; un tercio por el museo y otro tercio por la Fundación de Amigos del Museo del Prado.

— ¡Qué buenos amigos tiene!

— Sí. Son 40.000 miembros. Probablemente, el Museo del Prado es, después del Madrid y el Barça, el club más grande que hay en España.

— Lleva 22 años trabajando en el museo, ¿aún le queda algún rincón o pintura por conocer?

— Sin duda. Hay pinturas en los almacenes que aún no he visto. Además, las pinturas, muchas veces, no te dicen nada y un día te fijas en ellas y descubres algo. Ese constante ver las pinturas y pasear por el museo te hace reparar en obras inadvertidas o descubrir aspectos que hasta entonces desconocías.

— ¿El Prado está blindado a las injerencias políticas?

— Sí, el Prado, desde el famoso pacto de Estado de los años 90, ha quedado al margen de las disputas políticas y así ha sido desde entonces. Mi experiencia ha sido con dos gobiernos de signo distinto y jamás hemos recibido una presión por parte de las autoridades políticas.