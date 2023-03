La Escuela de Actores de Canarias muestra su hartazgo

La Escuela de Actores de Canarias, con sede en Gran Canaria, no aguanta más ante la precariedad de sus instalaciones, por lo que los alumnos han decidido emprender una huelga y dar sus clases en la calle. Desde el 14 de octubre de 2021, unas obras en la cubierta del edificio donde se ubica la Escuela de Actores desde hace 17 años, el 'Internado de San Antonio en Vegueta, motivaron el desalojo de dichas dependencias por seguridad, ya que el techo empezó a caer. Un año y cuatro meses más tarde, la Escuela de Actores de Canarias continúa en la planta baja del mismo edificio, con solo 2 aulas y un baño. Y no aguantan más.

Kilian Hernández, representante del alumnado de 4º curso, y Adriana Navarro, representante de 2º curso, reclamaron unas instalaciones dignas y relataron en la plaza de Santa Ana, lugar donde efectúan ahora sus clases, su particular vía crucis durante estos últimos meses. «Estamos en un centro autorizado de estudios superiores y no tenemos ni espacio para dar las clases. Disponemos de solo dos aulas y de un solo baño para todo el personal, profesorado, alumnado y seguridad de todo el edificio. Queremos una educación digna. Los alumnos de cuarto deben preparar su Fin de Grado y no tenemos ni biblioteca», destacan.

En diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se pronunció ante la situación y propuso ayudar, alquilando un edificio en la avenida Primero de Mayo hasta finales del año 2023, para que el Centro Superior tuviera un lugar de transición mientras se solucionaba el problema de espacio entre el Cabildo de Gran Canaria y la consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Esta solución se descartó porque 6 meses después de haber acordado y comunicado públicamente la cesión de dicho espacio, se dio a conocer que el edificio no cumplía la normativa para un centro educativo y la reforma de acondicionamiento prevista pasa a ser obra mayor con un coste que ascendía a 250.000 euros, capital del que no se disponía.

Búsqueda de soluciones

Después de un año y cuatro meses en esta situación, la consejería de Educación está trabajando para aportar como solución un centro educativo en la ciudad de Las Palmas y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria para acometer las reformas necesarias. Fernando Vecino, presidente de la Escuela, destacó que pronto los alumnos se reunirán con la consejera de Educación, Manuela de Armas, para que sepan de primera mano el compromiso que hay por parte del Gobierno de Canarias para que por fin la Escuela de Actores de Canarias tenga una sede en condiciones en Gran Canaria. «Tenemos ese compromiso y el Cabildo se comprometería también a las reformas que tuviesen que hacerse en ese nuevo edificio, pero los alumnos están preocupados por el corto plazo», relata.

Esther Muñoz, directora de la Escuela de Actores, resaltó que «el 80% del engranaje de las artes escénicas de Canarias procede de la Escuela de Actores. En un mes se abre el plazo para nuevo alumnado, con las pruebas de acceso, y estamos en esa incertidumbre de saber si se tendrán definitivamente unas instalaciones en condiciones para desarrollar la formación en óptimas condiciones».

Los estudiantes de segundo y cuarto curso han vuelto a poner en marcha una huelga indefinida hasta que haya un compromiso por escrito donde las instituciones aseguren la realización de los estudios con las condiciones exigibles y el futuro de los Estudios Superiores de Arte Dramático en Gran Canaria. En la plaza de Santa Ana, y ante los medios, el alumnado recibió la clase de esgrima a cargo del profesor y actor Maykol Hernández.

Voz, teoría, interpretación, movimiento y espacio escénico. Los futuros actores y actrices de las islas quieren tener en Gran Canaria un lugar digno donde formarse y es lo están reclamando, cansados de falsas promesas.