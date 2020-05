«Es erróneo pensar que el arte contemporáneo no es industria»

La polifacética creadora isleña, una referencia del arte conceptual en este país, define la actitud del Gobierno hacia las bellas artes como la suma de «dos cosas». «Un indicativo de esta sociedad capitalista es la valoración que se tiene en función del dinero. Si desde el Ministerio dan una cantidad tan exigua, para repartir entre muchísimas personas, es que no los valoran. Pone de manifiesto que no se entiende el arte contemporáneo como una industria. Detrás hay muchas personas, no solo están los artistas. De esto viven los galeristas, los trabajadores de los museos, los montadores de las exposiciones, los críticos de arte, las publicaciones, las editoriales y todos los que nos suministran materiales para las obras...Nosotros creamos obras con todo tipo de tecnologas y medios, que tienen detrás a programadores, informáticos, técnicos, empresas... y mucho esfuerzo», expone con contundencia desde su domicilio en Madrid, donde trabaja para ultimar su próximo proyecto expositivo.

«Me parece casi una broma esa cantidad de dinero. Entiendo que a algunas personas les pueda parecer mucho, pero es que para todo el sector se queda en nada. Hay gobiernos autonómicos, diputaciones y hasta los cabildos de las islas que van a aportar más en esta crisis que el Ministerio», apunta.

Desde su punto de vista, el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministro «no tiene ningún sentido». «La cultura es fundamental para representar a un país y el arte lo es también. Constantemente recurren a las figuras de grandes artistas como Picasso o Dalí... pero ellos tambin tenían que comer y de sus creaciones dependía mucha gente que estaba alrededor. En Francia, por ejemplo, se considera la cultura como una cuestión de estado. En Alemania, también...», pone como ideales que le gustaría que se tuvieran en cuenta en España.

El Premio Velázquez de Artes Plásticas 2017 subraya que cada año visitan este país muchos turistas con la intención de saborear su rico patrimonio cultural. «El arte que se hace hoy es el patrimonio de mañana. Con estas medidas lo que se consigue es que haya un silencio artístico durante todos estos años», avanza la grancanaria.

Alerta, también, de la posible fuga de artista. «Tenemos un fondo de creadores envidiable para otros países. Si se diluye, porque no se les respeta, se irán a otro sitio», señala con pesar Concha Jerez.

Ayer se celebró el Día Internacional de los Museos y la artista isleña se aleja de la visión idílica que desde algunas instituciones públicas se hace sobre la realidad de los mismos. «Los directores de los museos no tienen un duro. Los museos son las bibliotecas públicas del arte. El elitismo, que algunos les atribuyen, es una gran mentira. La gente, si las exposiciones son con entradas gratuitas, hace cola para verlas, porque les interesan mucho», dice.

La carta de protesta remitida al ministerio la firmó tras llegar a sus manos por dos artistas, Luis Gordillo y Jordi Teixidor. Los demás firmantes son: Antonio López, Antoni Muntadas, Antoni Miralda, Rafael Canogar, Juan Genovés (fallecido la pasada semana), Guillermo Pérez Villata, Miquel Navarro, Carmen Laffón, Susana Solano, Juan Navarro Baldeweg, José María Sicilia, Soledad Sevilla, Eva Lootz, Juan Uslé, José Manuel Broto, Carmen Calvo y Angels Ribé.

«Hemos mostrado nuestro disgusto. Nuestra responsabilidad es no estar callados cuando se trata a las artes plásticas y visuales como los patitos feo. El sector se ha reunido con el Ministerio de Cultura, se les ha presentado propuestas concretas y no se han tenido en cuenta», lamenta a la vez que deja claro que los firmantes de la carta no han recibido por ahora ninguna respuesta ministerial.

Concha Jerez habló con CANARIAS7 en la mañana de ayer, cuando se encontraba en pleno trabajo de creación para su nueva exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid. «Estaba prevista la inauguración para el pasado 28 de abril, pero se pospuso por la pandemia para el 30 de junio. La fecha final parece que será el próximo 28 de julio», avanzó la creadora isleña sobre la muestra que se titula Que nos roban la Memoria. João Fernandes comisaria esta exposición, que se enmarca en el espacio denominado Revuelta feminista en el museo.