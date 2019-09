Emociones fotográficas petrificadas

Martín, que ya está involucrado en un nuevo proyecto de la mano del colectivo ecologista La Vinca en el que abordará el valor patrimonial de los pisos de vegetación de Canarias, sostiene que esta muestra de fotografías «pretende no sólo exponer, sino poner en valor el riquísimo patrimonio que se localiza en Canarias, y que simboliza y constituye la memoria de nuestros ancestros, sus costumbres, cultura y su esfuerzo por prosperar en una tierra que ahora es la que heredamos nosotros».

La muestra Raíz Amazigh está vertebrada en las tres salas en las que se exhibe en la Casa de Colón de tal manera que el visitante puede admirar los entornos naturales, el arte rupestre, los espacios sagrados, las construcciones destinadas a vivienda y uso comunal, los poblados trogloditas, el mundo funerario y otras muchas manifestaciones de la cultura indígena canaria.

Cuando explica la simbiosis que se ha generado entre él y esos míticos y emblemáticos espacios arqueológicos, explica que «presenciar el rayo de luz acariciando la Tumba del Rey en Arteara o enfrentarse a la visión de los grabados herreños del Julan con las magníficas vistas del Mar de las Calmas, no vale de nada si no sientes que esa luz te embriaga o que esas inscripciones en la piedra te hablan. Y esa es la esencia de lo que quiero plasmar en la fotografía, porque las piedras están muertas pero su historia está llena de vida», añade Martín.

El fotógrafo avanza que fue en 2018, a raíz de la declaración del Año Europeo del Patrimonio Cultural que tuvo la oportunidad, en colaboración con la oficina de Europe Direct Canarias del Gobierno de Canarias, de iniciar este proyecto que ha sido presentado ya en varios espacios expositivos de las islas.

Raíz Amazigh es una puesta en valor del Patrimonio «con un lenguaje que busca enamorar», agrega el fotógrafo, con cuya refinada astucia a la hora de combinar las luces y contrastes, de aprovechar el lenguaje de los colores y de hacer visibles los detalles, consigue transmitirnos sus propias emociones en estas imágenes que ahora exhibe la Casa de Colón.

Sobre la selección de imágenes expuesta en la Casa de Colón señala que la meditó mucho, porque «de una mala selección depende en gran manera que una buena colección perezca de aburrimiento». Confiesa que cada vez que disparaba su cámara buscaba «emocionar al espectador con el resultado. Gracias a las nuevas tecnologías y a la edición digital hoy día hacemos mejores fotos, aunque seamos peores fotógrafos. A mí me interesa mucho lo primero aunque aborrezco lo segundo, no me gustaría descuidar el oficio de la fotografía», asevera Martín. «En el mundo digital, no hay medida; uno dispara sin tino, pero siempre me quedo con la sensación de que, al menos, me faltó hacer un último disparo».

La exposición Raíz Amazigh, que permanecerá abierta hasta el próximo 13 de octubre, puede ser visitada con carácter gratuito de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas, así como los sábados, de 10.00 a 18.00 horas y los domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.