El territorio gráfico de Pilar Rodiles

Las Palmas de Gran Canaria

Hasta el próximo 26 de julio, podemos seguir el periplo de la artista por estos territorios a través de una exposición retrospectiva de la obra gráfica realizada entre los años 1993 y 2019. Para ello, la creadora ha preparado un recorrido no cronológico que transita por las distintas vías por las que ha discurrido su interés. «Me interesa sobremanera el tema de la arquitectura, el territorio y la mujer», comenta la artista cuyas series se extienden en el tiempo sin encontrar un punto final definitivo.

Además, la creadora no usa el grabado para la repetición serial de una obra, sino que trabaja con una matriz y le aplica modificaciones convirtiendo cada pieza en un monotipo. Esta circunstancia y el uso del color otorgan un aspecto pictórico a su obra gráfica.

La muestra se abre con el primer grabado realizado en 1992, El viejo de Lisboa. Luego, nos propone una incursión espacial en el ámbito urbano con su colorista serie Megalópolis y poetiza el diálogo de dos personajes, enmarcados en una galería de agua, del libro del filósofo Domingo Fernández Agís No quisiera ser impertinente pero... en las piezas de In hábitat.

El recuerdo de las bodas que presenció durante su infancia en Marruecos, donde una comitiva en pleno jolgorio acompañaba a una novia enclaustrada en una caja de madera, inspira su serie Anmaría. «Decían: ¡la novia, la novia! Oía la música, veía las vacas engalanadas y la gente bailando, pero no veía a la novia por ninguna parte. La llevaban en una caja», comenta sobre esta serie donde la abstracción y la geometría se convierte en metáfora del sometimiento femenino.

Más obvio es el tratamiento de esta cuestión en serie [Con]secuencias, que obtuvo el premio internacional de Obra Gráfica del Cabildo de Gran Canaria en 2008. En estas tres piezas, representa a una mujer con una franja roja que le tapa la boca, los ojos y el cuello. «Para que no hable, no vea y no sienta», apunta.

También la mujer se convierte en metáfora de la negación de la identidad en su serie Bidún, donde, a través de rostros cubiertos, representa el problema de la inmigración.

Las huellas humanas en el espacio, los entramados urbanos y el peregrinar de los que no encuentran su espacio son otros de los temas abordados en estos grabados realizados con variedad de técnicas, desde el grabado calcográfico y textil a la estampación con planchas solares. «El grabado te ofrece muchas posibilidades, no me gusta repetirme y disfruto investigando y encontrando cosas sorprendentes», comenta la creadora afincada en la isla desde 1969 y con una sólida trayectoria artística que, sin embargo, confiesa, no le ha dado la posibilidad de vivir de su trabajo creativo. «Eso no me pasa a mí solamente: le pasa a la mayoría de los artistas. Dan clases en institutos porque no pueden vivir de este trabajo. Me gustaría que los políticos fueran conscientes, no solo de lo difícil que es para los artistas vivir en Canarias, sino del potencial de artistas buenos y buenas que no están aprovechados», comenta la creadora que el próximo año desarrollará un proyecto con la escritora Matilde Cabello y la artista, cantaora y compositora Carmen Agredano, ganadora de un Goya en 2012.