El cero turístico de Rubén Acosta

«La idea con la que empecé con este proyecto fue un poco por responsabilidad de fotógrafo, para documentar lo que sucedía. Cuando comencé a salir tuve claro que no iba a retratarlo todo en general, sino a segmentarlo. Como la economía aquí, en Lanzarote, es el turismo, puro y duro, me centré en ese sector de la economía. Primero retratando las playas, después los hoteles, los coches de alquiler y las guaguas, por ejemplo», explica el fotógrafo por teléfono.

Acosta contaba con un pase de un medio de comunicación lanzaroteño que le permitió moverse por la isla durante la fase cero. «Me pararon muchas veces policías y militares, pero gracias al pase no tuve problemas», rememora.

Uno de sus objetivos fue retratar los espacios que, durante todo el año, son objeto del disfrute de millones de turistas y que por esta situación excepcional estaban cerrados o completamente vacíos.

Con el visto bueno de las autoridades policiales y militares, retratar las playas y los espacios al aire libre no fue mayor problema. Pero también quería que La isla diferente diera cobijo a la planta alojativa conejera. «Primero contacté con los responsables de algunos hoteles a los que ya conocía, que no me pusieron ningún problema. Después, hubo casos en los que se negaron. Incluso, algunos primero me dijeron que no... pero después se lo pensaron y me dieron el visto bueno. Comprendieron que era un momento único y que había que retratarlo», subraya el fotógrafo.

Evidentemente, el resultado final es duro, incluso desolador, pero sin hurgar en la herida, ya que, confiesa Rubén Acosta, uno de sus mantras es no aprovecharse de la desgracia o el dolor ajenos.

Reconoce que hizo «mogollón» de fotografías, aunque finalmente ha realizado una selección con unas 40, que tiene en mente exhibir en un futuro en una tienda de Lanzarote.

Antes, doce de las fotografías de La isla diferente las comercializa en su página de internet (www.rubenacosta.es) para recaudar fondos para la Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (Emerlan ONG).

Las fotografías que integran el proyecto La isla diferente, de Rubén Acosta, no solo retratan la fase más dura del cero total turístico en Lanzarote, también cuentan con un evidente aroma estético y artístico.

«Me gusta contar más, con menos. Resume más un precinto en una playa que esa misma playa al completo y vacía. Quizás no es tan documental ni es tan evidente... es mucho más sutil», defiende este licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid.

Una vez superada la fase cero, Rubén Acosta ha seguido fotografiando la realidad lanzaroteña. Aunque esas nuevas instantáneas no formarán parte de este proyecto. «Una de las cosas que me motivó fue la extraña atmósfera que se vivió aquellos días. Ya no está. Ahora, los sentimientos son otros», apunta el ganador del Premio Acciona de sostenibilidad en 2009, entre otros reconocimientos.