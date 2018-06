$!Cuando el éxito llega a golpe de lápiz

Pertenecen a una de las primeras generaciones que han conseguido vivir del mundo de la ilustración, del que se confiesan enamorados. «El dibujo rejuvenece», se ríe Alberto Hernández, dibujante de cómic, después de bromear sobre su edad. No es mentira, asegura la animadora Herbie Cans: «Si te fijas, los que nos dedicamos a esto aparentamos menos». El secreto, coinciden, es la pasión que los levanta día a día y que les motiva a embarcarse en nuevos proyectos. Pero ello no significa estar exentos de preocupaciones o estrés, y los horarios y fechas de pago son conceptos que, a menudo, se deforman hasta los extremos más insospechados.

Autónomos

La falta de referentes en lo que aún son profesiones jóvenes les ha hecho lidiar en más de una ocasión con un sistema de trabajo al que han tenido que adaptarse. Sin una empresa que respalde al trabajador, como sí es el caso de Cans y Díaz, a este modo de vida se suma la odisea de convertirse en autónomo. «Partimos de la base de que en España se paga una barbaridad por eso», indica Hernández. «En esta profesión hay meses en que ingresas mucho y otros en los que no ingresas nada, pero al menos hacemos lo que nos gusta».

Cans, que se considera «una perra vieja» lo tiene claro: no pierde el tiempo con «nadie que no lo merezca». Por ello, hasta que comenzó en su nuevo puesto en Cartoon Saloon empleaba un sistema que, asegura, es «mano de santo»: lo primero es presentar un presupuesto especificando condiciones, firmado por ambas partes, con el 50% por adelantado; luego, acordar un tiempo estimado de entrega ajustado a la rapidez del feedback del cliente. «Son cosas que nadie enseña y me parecen súper importantes», señala.