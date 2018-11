Claudio Marrero ordena su mundo en Saro León

El trabajo de Claudio Marrero (Arucas, 1967) tiene retranca. Sus obras revisan el pasado personal, la historia local o el mundo del arte con un humor que puede incomodar al espectador.

Este artista grancanario afincado en Tenerife protagoniza, por primera vez, una exhibición individual en su isla natal.

Hasta el 16 de noviembre, sus fotos e instalaciones se muestran en la galería Saro León de la capital grancanaria bajo el título The Man Who Mistook His Wife For a Hat (El hombre que confundió a su esposa con un sombrero). «Es el título de un libro de Oliver Sacks, una novela en la que cuenta el caso clínico de un señor que confundió a su mujer con un sombrero porque padecía prosopagnosia. Los afectados son gente normal que tienen dificultad para reconocer los rostros», explica el artista sobre un título que resume su perplejidad para desentrañar su entorno. «Es el planteamiento de alguien, yo -en realidad mi álter ego, the artist- que no entiende el mundo, ni la historia, ni a mi familia, ni los recuerdos infantiles...», relata Marrero que, junto a sus piezas, exhibe un diploma que lo acredita «para innovar en la cultura después de hacer un curso de cuatro horas de la Fundación Pedro García Cabrera, un poeta represaliado en la Guerra Civil», afirma este licenciado en Bellas Artes.

Las piezas que exhibe en Saro León, de apariencia inofensiva, son, en realidad, corrosivas. «Veo el telediario y lo flipo. A partir de ahí me dije: vamos a ordenar el mundo». Así pues, con sus obras, Marrero se posiciona respecto a la infancia, su ciudad natal e incluso respecto al arte, el pensamiento y el espectáculo.

«En Cien años de soledad una plaga llega a Macondo y los deja sin memoria. Se dan cuenta de que tienen que hacer algo para recordar las cosas, así que van poniéndoles etiquetas: esto es una vaca, la vaca sirve para dar leche y la leche se echa al café con leche. Yo hago lo mismo; ordeno el mundo según mis necesidades. Es un orden tragicómico».

De este modo, clasifica a los compañeros de su clase de cuarto de primaria y, con crueldad infantil, se inventa para ellos un pasado y un futuro.

También expone un campo de fútbol donde enfrenta a variopintas equipaciones de chapas: políticos locales de dudosa reputación, grandes estrellas del rock, pensadores, artistas, dictadores... En otra obra, recuerda a los republicanos que fueron represaliados lanzándolos al mar con patos de goma, etiquetados con el nombre de la empresa de Eufemiano Fuentes y metidos en sacos con la frase ¡Al agua patos!

Otra de sus propuestas son 50 gorras bordadas con los nombres de pensadores y artistas. «Se venden al mismo precio que las gorras de Nike. Te las pones y ya está. Ya tienes el pensamiento. La universidad funciona así», dice con sorna.