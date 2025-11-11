Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

El artista Rafael Canogar (Toledo, 1935) charla este miércoles, a partir de las 19.00 horas, con el director de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, Jesús M. Castaño, en la sede de esta institución en el Castillo de la Luz de la capital grancanaria, sobre su experiencia como cofundador e integrante del grupo El Paso, del que formaron parte los grancanarios Martín Chirino y Manolo Millares.

–Vuelve usted a Gran Canaria para hablar sobre su experiencia en el grupo El Paso. ¿Qué recuerda de aquella etapa, a mediados del pasado siglo XX?

–Fue un privilegio que nos encontráramos una serie de personas con esa misma pasión por el arte. También lo fue cambiar cosas a través de ese nuevo arte a una España y a un Madrid muy atrasadas con respecto al resto del mundo occidental y sobre todo con Europa, que es nuestro ámbito. Recuerdo ver nacer el primer museo de arte contemporáneo en Madrid, un patio en la Biblioteca Nacional. Era bellísimo y al mismo tiempo en ese lugar los integrantes de El Paso fuimos los encargados de montar una gran exposición que vino del MoMA, dónde colocar los Pollock y los Rotkho. Visto con la perspectiva del tiempo es algo casi irreal que viviésemos con aquella escasez de medios y estructuras y El Paso quiso colaborar para cambiarlo. Se pasó de la nada a casi todo, porque en la Bienal de Venecia de 1958 fue una especie de frontera. Estábamos dispuestos a pasar la travesía del desierto, a no vender nada porque en aquel momento lo que mandaba era la Escuela de Madrid y nuestro arte era muy denostado. Pero fuimos capaces de convencer al comisario para ir a esa Bienal y el cambio fue radical, yo pasé de no vender a venderlo todo y tener lista de espera para comprarme. Ese éxito hizo que se interesara por España mucha gente del mundo del arte y el MoMA y el Guggenheim vinieron para montar exposiciones con nosotros.

–Cada artista de El Paso tenía su propio universo creativo. ¿Cómo fue la convivencia para caminar durante esos casi tres años por la misma senda?

–Hay un antecedente. En Madrid se abrió la galería Fernando Fe, en la Puerta del Sol, defendiendo el arte abstracto. Dieron el puesto de director al poeta Manuel Conde y entre los artistas a los que nos contactaron estábamos tres miembros del futuro El Paso. Cuando Millares dio el salto a la península contactó con nosotros. Saura también al volver de París. Allí surgió la necesidad de encontrarnos. No fuimos al Café Gijón, sino al Café Teide, que estaba al lado y ahí surgió la idea de crear un grupo para tener más fuerza. Tuvimos unas vivencias muy profundas y fuertes, fue maravilloso reunirnos y hablar de proyectos. Pero para mí es prehistoria... ha pasado mucho tiempo. Soy el único que queda vivo porque era el más joven de todos. Ya cuando cambió el éxito y la demanda por nuestro arte, fue necesario hacer cambios y eso motivó algunos desencuentros y opiniones diferentes que llevaba a ampliar el grupo o dejarlo. Creo que fue la labor que se hizo, por intuición quizás, de tender puentes con la vanguardia que se exilió, con Picasso, Juan Gris, Julio González, que dejó poca huella en España porque se fueron muy jóvenes. También había que crear unas raíces que dieran sentido a un arte que fuera potente y con unas características muy hispanas. Lo encontramos en el Museo del Prado, en unos tiempos en los que a Madrid llegaba poca información. Nos inspiramos en los grandes maestros, la expresividad de Goya, la pincelada de Velázquez, la austeridad de Zurbarán, la llama del Greco... Fue una gran inspiración. Fue lo que sorprendió porque aunque el informalismo y el expresionismo abstracto fueran lenguajes universales, nosotros teníamos una característica propia, la austeridad en el color, la pureza de la imagen...

–Tras la desaparición de El Paso, ¿mantuvo mucha relación con los grancanarios Martín Chirino y Manolo Millares?

–Sí, hablar de ellos es hablar de mi propia historia. Nuestras actividades se solaparon en muchas ocasiones, en defensa del arte nuevo, en exposiciones colectivas... En la revista 'Minerva', en homenaje a la labor de Martín en el Círculo de Bellas Artes, escribí una nota sobre lo gran escultor que fue y sobre su generosidad para defender las ideas por las que apostó en esa institución que convirtió en la casa de los artistas.

–¿Y con Manolo Millares tuvo relación hasta su temprano fallecimiento?

– Le tuve un enorme cariño y una gran admiración por su obra. Hubo un momento en el que unos artistas se fueron a Cuenca para pasar unos meses o semanas. Nos invitaban a pasar unos días en verano y recuerdo que a Manolo le enseñé a conducir en las carreteras desiertas de la zona [risas]. Fue un artista muy potente con una obra fantástica. Años después formé parte del consejo de administración de Patrimonio Nacional. Dije que aceptaba si me dejaban comprar arte contemporáneo y se adquirió una gran pieza de Manolo para la colección.

Rafael Canogar, durante la entrevista. Juan Carlos Alonso

–¿Suele mirar atrás y reflexionar sobre su búsqueda como artista? ¿Considera que ha encontrado lo que buscaba como creador o es un camino infinito que nunca acaba?

– Efectivamente, nunca acaba. Mi línea de trabajo se separó un poco del resto del grupo El Paso. A diferencia de los otros, sentí deseos de cambios para buscar una sociedad más justa y Mayo del 68 fue el momento más conocido, aunque ya antes yo hacía un arte de denuncia. La pintura que hacíamos era como una especie de grito de libertad. Pero me di cuenta de que no era suficientemente entendido ese lenguaje y busqué la forma de encontrarme con ese espectador distante y no tan entendedor. Pero lo hice sin bajar el listón de la creatividad. No fue algo mío solo lo de ir desde la abstracción hacia la figuración y un arte más realista. Ocurrió en Alemania, Italia, Inglaterra, con grandes exposiciones de arte y política. En esa búsqueda de denuncia me interesó derribar la compartimentación en la que se desarrollaba la pintura, la escultura y la fotografía, sacando la figura de la bidimensionalidad de la tela para irrumpir en el espacio del espectador. La muerte de Franco me liberó de dar imagen a esa lucha colectiva y volví a las herramientas del pintor, a la abstracción y la búsqueda de elementos más esenciales. Siempre con el deseo de dejar la impronta del hombre sobre la materia, que quizás venga de mi identidad como castellano, con el paisaje y la tierra labrada. Creo que mi obra lo fue en el informalismo, trabajando con las manos y creando esos surcos y lo fue después con el realismo y con la espátula, creando metasignos y superficies como telones para ignorar el espacio virtual de la ventana del cuadro. Estamos en un momento difícil, con un mercado muy potente y donde hay cada vez más competitividad para los jóvenes. Es difícil llamar la atención y queda poco que no esté hecho ya. Por eso creo que lo importante es pintar bien, por eso he querido recuperar mi enamoramiento por aquella pintura de los años 50. Era una etapa histórica dura que quisimos transformar pero desde la pintura. Por eso ahora busco recuperar aquella espontaneidad y belleza del gesto. Busco la belleza, ya no el grito de libertad.