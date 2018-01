Betancor lleva a la fotografía la pasividad ante las injusticias

En los primeros años de este siglo Javier Betancor (Las Palmas, 1952) no paraba de preguntarse por qué la gente no salía a la calle a protestar para defender unos derechos pisoteados por la crisis económica. «La gente estaba amordazada por los problemas y las deudas», explica el creador que en ese momento tuvo la necesidad de plasmar esa perplejidad a través de una serie fotográfica titulada Amordazados que expresa la impotencia de una ciudadanía que parecía estar atada de pies y manos.

La rabia, las preocupaciones, la incapacidad para sobreponerse, el suicidio, la parálisis o la ansiedad son algunas de las sensaciones que transmite Betancor a través de quince imágenes en blanco y negro protagonizadas por distintos modelos cuyos rostros y manos aparecen atrapados por cuerdas de esparto.

En su momento, confiesa el artista, quiso exponer el proyecto pero la dureza de las fotografías no sedujo a los gestores culturales. «Me dijeron que no era el momento de exhibirlas. Son fotos fuertes y a no todo el mundo le gusta», comenta Betancor que ahora, casi siete años después, protagoniza con este trabajo su primera muestra individual en el espacio S/T que él mismo dirige. «Siempre pensé que por ser el dueño de la sala no debía exponer aquí, pero los amigos me animaron», confiesa el autor que entiende que aquella pasividad incomprensible se ha instalado en la sociedad española. «La gente no reacciona. Se ha acostumbrado a aguantar. No se organiza ni sale a la calle. Sigue parada, sobre todo la juventud. No veo que responda al estado de las cosas ni a las políticas gubernamentales», sostiene el fotógrafo que considera que este sistema «funciona bien para cuatro, el resto está oprimido».