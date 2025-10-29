Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una de las piezas del creador Israel Moya. C7

La 22º edición de Gran Canaria Series de Obra Gráfica se exhibe en Artes Plásticas

El recinto de Vegueta inaugura este jueves la muestra con las piezas de los 14 artistas participantes en la última entrega del concurso

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:03

Comenta

El Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario inaugura este jueves 30 de octubre, a las 19.00 horas, la muestra que reúne la obra de catorce creadores y creadoras seleccionados de la nómina de artistas que se presentaron a la última edición del concurso 'Gran Canaria Series de Obra Gráfica', convocado por la Consejería de Cultura de la citada Corporación, a través de su Taller de Grabado.

Entre los trabajos que se exhibirán hasta el próximo 28 de noviembre en el mencionado espacio expositivo de Vegueta (calle Colón, 8) figura el de la ganadora de la XXII convocatoria, la artista Carmen Isasi con su serie 'Vestigios', y el de Israel Moya Torres con su serie titulada 'Transmutación', que recibió el accésit otorgado por el jurado.

La muestra proporciona una panorámica de la vigencia de las técnicas gráficas como canal expresivo y de la libertad y versatilidad con la que pueden ser usadas por los creadores y creadoras. Además de los artistas mencionados, se ofrece trabajos de los seleccionados en este concurso que el Cabildo convoca, como José Hernández Afonso, Javier Abad, Rolf C. Håkansson, Miguel Muñoz, Raquel Santana, Timur Kulikov & Tamara Kulikova, Priscila Valencia, Ángel Arencibia, Aníbal Sánchez, Mª Belén Santiago y Cristina Martel.

