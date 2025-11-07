Arranca el 'Festival del Manga / Cómic Can' en Gran Canaria: programa de actividades, concursos y firmas El festival tendrá lugar el 7, 8 y 9 de noviembre en el recinto de Infecar Feria de Gran Canaria

Foto de archivo del festival del manga del 2009.

Ariadna Ruiz Trujillo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:29 | Actualizado 13:35h.

El 7, 8 y 9 de noviembre vuelve el 'XIV Festival del Manga / Cómic Can de Las Palmas de Gran Canaria' al recinto de Infecar Feria de Gran Canaria, el evento más esperado por los amantes del manga y del anime. El festival celebra su 14.ª edición, consolidado como el mayor evento del cómic en Canarias y con más de 20.000 visitantes.

El 'Festival del Manga de Las Palmas de Gran Canaria' nació en 2010 de la necesidad de la comunidad fan de la cultura japonesa de contar con un lugar de encuentro en el que compartir sus gustos. En 2015 se sumó al evento la 'Cómic-Can', fusionando la cultura japonesa con el cine, el cómic y los videojuegos.

La edición de 2025 contará con exposiciones temáticas, zonas de PC Gaming, videoconsolas, zona retro, juegos de mesa, rol en vivo y actividades de 'Star Wars'. Además, los amantes del cosplay tendrán su espacio, con actividades, espectáculos y propuestas culturales para todos los públicos. También habrá una zona 'Artist Alley' dedicada a los artistas que quieran vender sus creaciones.

Como en años anteriores, el festival contará con artistas invitados, en este caso 13, entre ellos el ilustrador Alberto Hernández, la dibujante Bea Gutiérrez, creadora del cartel, y el ilustrador Jesús Merino, entre otros, que ofrecerán diversas charlas a lo largo de los tres días.

Viernes, 7 de noviembre. 16.00: Pasarela Cosplay en el escenario principal (Pabellón 7).

16.30: Charla 'Cómo publicar tu primera novela'.

17.00 a 19.30: Firmas de artistas: Peter Milligan, Bruno Redondo, Jesús Merino, El Torres, Isaac Sánchez, Bea Gutiérrez, Ero Pinku, Bruno Lanzarote y Javi Afonso.

17.30: Charla de Ero Pinku: 'Cómo construir una carrera sostenible en el manga'.

18.30: Charla 'Cosplay por Troopers G.C'.

19.30: Charla coloquio con Jesús Merino y El Torres.

Sábado, 8 de noviembre. 11.00 a 12.00: Charla 'Godzilla del Celuloide al formato Comic Boox' por Eduardo Serradilla y Patricio Ducha.

12.00 a 14.00: Charla con Peter Milligan, guionista de cómics.

12.00: Pasarela Cosplay.

12.00 a 14:00: Firmas de artistas: Peter Milligan, Bruno Redondo, Jesús Merino, El Torres, Isaac Sánchez, Lorenzo Beteta, Bea Gutiérrez, Bruno Lanzarote y Alberto Hernández.

13.00 a 14.00: Charla con Lorenzo Beteta, actor del doblaje.

14.00: Karaoke.

16.00 a 17.00: Charla 'Star Wars: Universo, cultura y comunidad' por Troopers G.C.

17.00 a 19.30: Firmas de artistas: Peter Milligan, Bruno Redondo, Jesús Merino, El Torres, Bruno Lanzarote y Alberto Hernández.

Durante el día habrá una 'Zona de videojuegos' con torneos de '22XK0', 'Super Smash Bros Ultimate', 'Tekken 8' y 'FC26'.

17.00: Concurso Cosplay.

18.00: Concurso Cosplay para mayores de 16 años.

18.00: Charla 'Del K-pop a los K-Dramas: el fenómeno cultural coreano' con Leah Pérez.

18.15: Proyección y charla 'Corto del director Finés Pekka Johan Paalenan' en el Palacio de Congresos.

19.00: Concurso Cosplay en grupos.

19.30: Charla con Isaac Sánchez, autor completo de cómics.

20.15: Exhibición 'Asociación cultural de esgrima histórica de Las Palmas' en el Palacio de Congresos.

Domingo, 9 de noviembre. 11.00 a 12.00: Clase magistral 'La evolución de la tecnología en la historia del cine' por Carolina Jiménez.

12.00: Clase magistral 'El doblaje en el cine y los videojuegos' por Lorenzo Beteta.

12.00 a 14:00: Firmas de artistas: Peter Milligan, Bruno Redondo, Jesús Merino, El Torres, Isaac Sánchez, Lorenzo Beteta, Bruno Lanzarote, Dibujando Nocturno, Javier Charro, José Charro, Bruno Lanzarote y Alberto Hernández.

13.00: Concurso Idol Dream.

16.30: Concurso K-pop Dúos.

17.00: Charla 'Cuando DC Cómics no se llamaba así (1935-1939)' por Eduardo Serradilla y Patricio Ducha. 17.25: Exhibición 'Escuela de Artes Marciales Dojokan' en el Palacio de Congresos.