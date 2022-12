«'Arqueología del gusto' es el proyecto cultural-gastronómico más potente que he visto en 23 años» La directora del blog 'Cocina Futuro', Daniela Cenis valora el proyecto puesto en marcha por la Cueva Pintada con el chef Marcos Tavío

'Cocina Futuro' nació en el año 1999 como revista en papel destinada a los profesionales del sector, con la edición de diez números al año. «En el año 2000, los cocineros no eran famosos», recuerda Daniela Cenis, periodista y directora de la publicación, que ahora se edita en versión digital. Pero hubo un 'boom', «quizás a partir de Ferrán Adriá, que fue el que empezó a dar una visibilidad diferente y creó un discurso gastronómico», afirma. «De repente, el cocinero se convirtió en una persona con un discurso, aunque muy diferente al de hoy».

Daniela Cenis conoció hace poco de primera mano los pormenores de 'Arqueología del gusto', la propuesta cultural y gastronómica impulsada por el Museo y Cueva Arqueológica Cueva Pintada y el chef tinerfeño Marcos Tavío, que toma la arqueología como fuente de conocimiento para crear una cocina inspirada en el universo amazige, con el producto como signo de identidad. Desde su experimentada mirada sobre el mundo culinario, esta «acercadora» (prefiere el uso de este término) a la divulgación de este particular universo afirma rotunda que el citado proyecto «me ha dejado, literalmente, sin palabras. Es el proyecto cultural-gastronómico más potente que he visto en 23 años. Yo no lo había visto nunca», asegura.

Hace dos décadas los cocineros no hablaban de sostenibilidad, ni de entorno, recuerda Daniela Cenis. Ahora, los auténticos cocineros, como Marcos Tavío, se sienten responsables. «Intentan cambiar el mundo desde sus cocinas», explica la periodista. «Lo que sí es cierto es que sus acciones las ven miles y miles de personas. Tienen capacidad para hacer reflexionar, y hay profesionales verdaderamente comprometidos con ello en el sector», reflexiona.

El perfil de la publicación 'Cocina Futuro' también ha evolucionado a la par que el mundo gastronómico. Comenzó siendo un proyecto muy profesional. Fue una apuesta dirigida a cocineros y a la técnica. «Arrancamos con el vacío, técnica de la que nadie hablaba hace 20 años», recuerda su directora. «Empezamos, con ello, a dar una visibilidad al cocinero desde la parte más técnica. Conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta de que la gastronomía empezaba a interesar mucho a los amateurs y nuestro perfil de público empezó a cambiar». Los aficionados a la cocina empezaron a querer conocer a los cocineros. «Ahora, esto constituye el 99% de nuestros contenidos», asegura Cenis. «Nos siguen aquellos que quieren conocer qué hay detrás de un restaurante, de un productor o de una receta».

«Sería muy pretencioso decir que es un proyecto pionero a nivel europeo, pero lo cierto es que se trata de un trabajo en profundidad y transversal, y no solo de investigación», analiza Daniela Cenis al hablar del futuro del proyecto 'Arqueología del gusto'. «Volcar el resultado de todo el proceso en una web tan atractiva como la que se ha creado, el esfuerzo por tratar de que dos años de trabajo se vuelque en algo tan bello que vaya a ser atemporal es algo realmente inédito», asegura.

El reto es ahora descubrir cómo se podría canalizar esa ardua investigación en un proyecto de futuro. «Para mí, esto es el punto de partida de algo muy bonito. Se ha cerrado una primera fase de investigación, que se ha traducido en la creación de doce platos que lo muestran. Ahora se trata de reflexionar y de hacerlo llegar a los más pequeños». Cenis cree que los niños y niñas tienen que entrar en este tipo de webs gastronómicas. «Es para ellos mejor que una clase de historia, de cultura gastronómica canaria. Los niños van a entender a la primera esta web tan visual e interactiva», afirma.

Otra posibilidad es la de mostrar este tipo de propuestas novedosas a ese turismo que está en permanente transformación. «Hay que pensar en que hay muchos tipos de turismo. Aunque no es fácil cambiar la percepción de las Islas, tenéis las herramientas para hacerlo», reclama la periodista gastronómica. También considera que el punto de partida de este proceso de transformación debe estar en la formación. «Al final, si los más pequeños llegan a casa y piden desayunar gofio, en lugar de cereales 'Kellog's, que no les interesan para nada, se demostrará que algo va cambiando».

«Al final, el turismo apuesta por el respeto a las raíces, de hecho, viaja para descubrir raíces. Y eso es lo que demanda. Tú vienes de Berlín, aterrizas en esta isla y te interesa saber qué es lo que pasaba aquí». En ese sentido, Cenis cree que Cueva Pintada es exactamente eso, «preservar algo que estuvo aquí hace miles de años, pero que al final está conectado con el discurso de ahora».

La directora de 'Cocina Futuro' también afirma que estamos empezando a volver la mirada al pasado y este proyecto no hace sino demostrarnos que lo que estamos haciendo ahora ya se hacía hace más de mil años. «Nuestras abuelas ya nos enseñaron que lo natural era reciclar, por ejemplo, cocinar aprovechando todos los recursos. Nadie dijo que el pasado fue mejor. Pero sí es cierto que hay cosas del pasado que merece la pena recuperar».