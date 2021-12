Aquiles Machado: «La ópera me ha convertido en una mejor persona»

«He visto con mis propios ojos cambiar pistolas por violines»

El tenor venezolano Aquiles Machado confiesa que «escucho de todo». «Es uno de los grandes 'males' que me distinguen. Evidentemente oigo mucha música académica porque es lo que me apasiona, pero también me seduce la música folclórica y popular, el jazz, el blues... Mi discoteca musical es muy ecléctica: va desde Sabina a Frank Sinatra, pasando por Chavela Vargas, Bola de Nieve, Buika o Alfredo Sadel. Eso le permite a uno entregarse a una terapia auditiva con la que te acercas a otras sensibilidades y maneras de comunicar, porque la música es eso, una forma integral de comunicación», sostiene el cantante que añade que «la base rítmica del reguetón me encanta». «Lo que aborrezco son sus rudas y groseras letras que dedica a la mujer. Tengo dos hijas y me incomoda que las nuevas generaciones no sean más críticas y exigentes con los textos que escuchan. Pero puede que en el futuro aparezcan estilos y manifestaciones aún más feas y que el reggaetón empiece a parecerme bellísimo», añade.

«Yo vengo de una realidad muy particular», explica Machado. «Nací y me crié en Venezuela, me formé en el Sistema de Orquestas y la música me dio la oportunidad de cambiar mi realidad».

Por ello apela al poder de la música como herramienta de transformación social y la califica de 'sanación para las almas', porque incluso puede cambiar realidades y transformar la violencia. «He visto con mis propios ojos cómo se cambiaban pistolas por violines», rememora.

Concluyó en Sintra (Portugal) la temporada y empieza el año viajando a Venezuela para afrontar 'Carmen' en el papel de Don José. También trabajará en su país en un taller con los integrantes del Coro Simón Bolívar un 'Gloria' de Vivaldi en donde también dirigirá a la orquesta, otra de sus facetas poco conocidas.