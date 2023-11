«La que apostó y creyó en mí misma fui yo»

Durante la entrevista, Emilia Mernes se encuentra ligeramente indispuesta, pero apenas se le nota: a pesar de su juventud (unos espléndidos 27 años), la argentina es una profesional que sabe de sobra la importancia de una buena promoción, y por eso está dando a conocer su álbum '.mp3' a los medios españoles. Mernes cree ciegamente en su último trabajo, pero, sobre todo, cree en ella misma: al poco de empezar sus estudios de Literatura, los abandonó para dedicarse a la música sabiendo que, si la aventura salía mal, siempre podría volver a la panadería familiar «a trabajar con mi papá a hacer una media luna». Pero no le hizo falta: hoy, Emilia Mernes, la nueva princesa del pop urbano, cuenta con 15,5 millones de oyentes en Spotify. Y subiendo.

–Durante estos días de promoción de '.mp3', ¿tiene tiempo de tomar el aperitivo?

–La verdad es que siempre me ha dado mi tiempito para tomarme mi aperitivo, y tengo un equipo que me acompaña en ello.

–'¿Tú crees en mí?' era el título de su primer álbum. ¿Usted era la única que creía en sí misma?

–Cuando hice ese álbum quise plasmar todos mis momentos, y en ese momento en el que me quise lanzar como cantante fue muy, muy complicado contar con el apoyo de mi familia porque, simplemente, al ser de una ciudad tan pequeña, el hecho de decir «quiero ser cantante» era como a ver de qué iba a vivir esta chica. Ellos pensaban también en mi futuro económico, y era mucha incertidumbre la que sentían. Así que la que apostó y la que creyó en mí misma fui yo, ¿viste?, hasta que empezaron a surgir los frutos y todo lo bueno, y se dieron cuenta de que quizás era un poco talentosa para la música.

–Y cuando le llegó la fama, ¿era lo que usted pensaba?

–Sinceramente, yo pensaba que la gente famosa no tenía problemas. Así de ignorante era. Y, una vez que estás de este lado, te das cuenta de que no es así para nada. Tenemos muchos privilegios, eso es una verdad, pero también hay muchas cosas de la fama que no están tan buenas, o cosas que la fama no puede borrar, como si te enferma algún familiar o si tienes algún problema, alguna frustración. Eso es la vida, eso va a pasar igual si te tiene que tocar, claro.

–En el tema 'La original_mp3' colabora con Tini, que confesó que había llegado a tocar fondo. Efectivamente, la fama no puede borrarlo todo.

–Total, 100%. La salud mental es muy importante. Hay que rodearse de gente leal, de gente que no te diga todo el tiempo que sí, que sí, que sí; es importante gente que te traiga a tierra y estar rodeada de tu familia: siempre que puedo y que me voy a una gira muy larga, me traigo a mi familia; a la gira de verano acá en España vinieron mis papás. Ir a mi casa, volver a mi pueblo a comer la comida caliente de mi mamá, ir a tomar mate a la plaza con mis amigas de toda la vida… todas esas cosas son súper importantes para mantenerme 100% humana. Y bueno, terapia. ¿Qué te puedo decir de la terapia? Me ha salvado la vida, me ha ayudado a atravesar un montón de cosas que me han pasado desde que soy famosa, o simplemente, no sé, cosas rotas que tenía que no sabía que tenía que sanar. Me ha hecho crecer mucho como persona.

–Componer canciones puede ser terapéutico. Se lo comento porque 'Guerrero' se la dedica a su padre, que sufrió un cáncer.

–Sí, es una canción en la que pude contar todos mis miedos, y uno de los más grandes era sentir que podía perder a mi papá. Como digo en la canción, es un guerrero, y me ha enseñado un montón de la vida. Lo he visto luchar como nadie y batallar como nadie. Para mí ha sido como remover un poco la tristeza, y esos miedos, y esas inseguridades, pero poder dedicarle esta canción a él ha sido, también, muy gratificante.

Cabeza en modo avión

–Afortunadamente, y como dice en 'La_original.mp3', a veces pone «los dramas en off». ¿Cómo lo hace?

–Pongo la cabeza en el modo avión un rato y pienso en todo lo que me hace feliz; no es tan difícil si te enfocás.

–Duki, su pareja, es otra estrella de la música. En un tema de su anterior trabajo cantaban «qué nos va a importar si somos tú y yo, que se jodan los demás». ¿Es la forma de llevar una relación con tanta exposición pública?

–Bueno, justamente, que se jodan los demás. Nosotros decidimos mostrar lo que queremos mostrar, y nuestra relación la dejamos para nuestra privacidad.

–Además de colaborar con Tini, en este último álbum cuenta con Nathy Peluso y con Ludmilla.

–Claro, sí, sí, sí. Desde un primer momento quise que hubiera solo mujeres en mi álbum. ¡Y qué mujeres!: tres mujeres súper poderosas, cada una con su personalidad, con su talento, súper instintivas con lo que una hace, con lo que se dedica. Me siento muy afortunada de que sean parte de este '.mp3'.

–En '.mp3' también homenajea a algunas divas de la música.

–Bueno, mis referentes han sido, la mayoría, mujeres. Qué te puedo decir: Pink, Nelly Furtado, Missy Elliott, Madonna, Beyoncé, Rihanna, Britney, Christina Aguilera… todas ellas me han inspirado muchísimo, y las tuve muy presentes a la hora de hacer este álbum. También hay latinas muy poderosas como Shakira, Thalía o Paulina Rubio, que han hecho algo muy, muy bueno por la mujer en la industria.