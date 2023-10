El Aparte y el teatro más íntimo

El teatro que se representa en El Aparte es inmersivo por naturaleza. Allí la escena convive cara a cara con su público, sin distancia de seguridad ni iluminación que camufle las emociones. Esa es la verdad de este espacio alternativo, que estrena temporada con la representación de 'Orquesta de señoritas' de Jean Anouilh, bajo la dirección de Antoni Ramos y con un elenco cuyo compromiso con el teatro es inquebrantable.

El Aparte se encuentra en el número 34 de la calle Pérez del Toro. Allí han construido una fortaleza en la que se respira arte y el eco da la réplica que le pide una línea de guion. Este sábado abrían temporada con esta peculiar orquesta, que sitúa su acción en la Francia de posguerra y que lleva a este grupo de señoritas, que conviven bajo el yugo de su directora y del único personaje masculino del cartel, a ganarse la vida en un balneario de aguas termales. Una indisposición en el reparto les ha obligado a retrasar el pase a una fecha que se conocerá próximamente mientras proceden a la devolución del dinero tras haber vendido todas las entradas.

Más allá de la representación de esta obra, lo verdaderamente subrayable es la creencia en un teatro puro y al que esa esencia le aleja de los grandes espacios. En El Aparte, además, no solo tienen cabida los proyectos que nacen en esta compañía alternativa. Allí se desarrollan otras ideas culturales que buscan estímulos en una ciudad acordonada a la cultura institucionalizada.

Con un pasado en La Isleta, en Pérez del Toro han fundado un hogar. Un pequeño local en el bajo de un edificio: un escenario discreto y un almacén al fondo que acoge todo lo que no se ve en escena. Para ellos es un tesoro. Un sitio en el que crear, compartir y amar un oficio, porque lo que no es, desde luego, es un pasatiempos. Es algo muy serio. «No sé si somos la única sala alternativa que queda en Las Palmas de Gran Canaria, pero esto nos otorga un espacio para los proyectos que no pueden acceder a los circuitos oficiales. Hay propuestas que son pequeñas que encuentran en este un lugar muy íntimo para desarrollarlas», indica Ramos mientras el elenco trabaja a su espalda.

Ampliar Un instante de 'Orquesta de señoritas'. Cober

Y es que las tablas crujen cada tarde mientras se prepara con mimo la obra. Asun Valerón, Belén Pueyo, Geni Gutiérrez, Sol Quevedo, Paky Suárez, Arminda Gonzama e Ico Martín son el elenco que dará vida al texto de Anouilh, una elección que hacía tiempo que había sido designada. «Con la pandemia y el cambio de local tuvimos que guardar muchas obras durante los últimos años. Y para abrir esta temporada escogimos 'Orquesta de señoritas' porque es un viaje al pasado, pero no tan lejano. Esta obra hace un viaje al pasado con temáticas muy actuales, sobre la realidad de las mujeres. De como están reprimidas y cómo tienen que ganarse la vida en esta orquesta, que aparentemente está muy unida pero que debajo tiene muchas historias muy crudas», cuenta el director.

Esta será la primera obra de la segunda temporada de El Aparte en su sede de Pérez del Toro. La primera arrancó en el primer semestre del año, una vez consumado el traslado desde La Isleta.

El Aparte se ha convertido en un punto de encuentro. No solo para los miembros de El Aparte Central, su compañía residente. Ante su puerta se suelen detener curiosos las tardes de ensayo, atraídos por las declamaciones que se escuchan mientras Ramos pide a sus actrices «más volumen». Es parte de ese magnetismo que comparten los enamorados de un arte mayor como es el del teatro.

Ampliar Ramos y el elenco posan en El Aparte. Cober

Por eso en su corto espacio de vida en su nueva sede, El Aparte va tallando su figura como espacio ineludible para la cultura en la capital. Dispuesto, además, a ser un lugar polivalente y dinámico. «Sirve, por ejemplo, como primer contacto de un próximo estreno o actuación. Por lo que sirve también para testar lo que el público puede opinar sobre lo que se presenta», comenta Ramos.

Recorrido

El Aparte se constituyó como asociación cultural hace cinco años, pero para comprender su historia hay que remontarse 25 años atrás y ver el camino que muchos de sus integrantes han seguido con distintas propuestas teatrales como Teatro Zu y ese antecedente que fue La Sala, espacio de ensayo y actuación que se encontraba en el Lomo Apolinario.

Después vinieron los tiempos de La Isleta, donde siguieron respirando y escenificando. Teatro en vena. Ese tiempo ahora se ha consolidado en la propuesta escénica que acoge Pérez del Toro, donde se crea y construye una pequeña historia de la cultura de la ciudad que no será recogida en los anuales de las administraciones públicas pero sí que ocupa un espacio en el relato de la cultura más pequeña, como hacen otros pequeños amantes del hecho cultural como sucede apenas unos metros más allá en Tomás Morales con los conciertos y actividades de El Sótano Analógico.

Con el estreno este sábado de 'Orquesta de señoritas', El Aparte cuenta con una programación interesante. Obras como 'La prudencia', 'Tres buenas mujeres' y 'La Golondrina' forman parte del calendario de representaciones que se llevará a cabo en la sala teatro alternativo durante los próximos meses, las dos últimas dirigidas por Antoni Ramos.

El teatro más íntimo, sin red bajo el escenario, se reúne en un pequeño local de Las Palmas de Gran Canaria. Apenas 48 espectadores por sesión, un aforo que para ellos es una multitud y que permite mantener en cada pase la magia de una relación cara a cara con un público amante de la escena.