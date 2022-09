Antonio Banderas prepara un musical sobre Picasso

Las agendas de los teatros tienen fechas y proyectos a dos y tres años vista. Por ello, aunque ahora están a punto de empezar los ensayos de la próxima producción del Teatro del Soho Caixabank, una versión actualizada del musical setentero 'Godspell' de la mano de Emilio Aragón, la compañía de Antonio Banderas ya tiene sobre la mesa nuevos proyectos, entre los que destaca 'Picasso, the Musical', que llevará a las tablas la historia del inmortal pintor malagueño y autor del 'Guernica'. El propio protagonista de los espectáculos 'Company' y 'A Chorus Line' protagonizará este montaje sobre su paisano, en el que trabaja junto al dramaturgo y director teatral norteamericano Gordon Greenberg y el respetado compositor y letrista estadounidense Stephen Schwartz, que también es autor de la música y canciones de 'Godspell'.

El propio Banderas mantuvo la semana pasada una reunión de trabajo en Málaga con Schwartz y Greenberg sobre el proyecto. Un viaje que los norteamericanos aprovecharon también para conocer de cerca los orígenes de Pablo Picasso, la propia ciudad natal del pintor y el museo de calle San Agustín que exhibe la obra del artista malagueño, según ha confirmado a este periódico el Teatro del Soho Caixabank. El ganador del Goya por 'Dolor y gloria' selló este encuentro con una foto que subió a redes sociales desde la terraza de su casa en calle Alcazabilla y en la que, además de los mencionados, también aparecen dos profesionales norteamericanos de origen cubano, el actor y director Andy Señor Jr. y la dramaturga, compositora y letrista Caridad Svich.

El propio Gordon Greenberg, cuyo último estreno ha sido la adaptación a los escenarios de '¿Quién teme a Virginia Wolf?' (protagonizada por Calista Flockhart), confirma en su página web que en estos momentos trabaja con Schwartz en el desarrollo del proyecto 'Picasso, el musical', en el que están involucrados tanto el Teatro del Soho Caixabank como la compañía británica Trafalgar Enterteiment, que posee su propio teatro en el West End londinense. Aunque en la actualidad el proyecto está en fase de desarrollo, la presencia de Antonio Banderas permitiría que esta producción llegase a las tablas tanto en inglés como en español en los escenarios de Broadway/Londres y Málaga.

Picasso y Banderas, condenados a encontrarse

Este proyecto vuelve a poner al pintor Pablo Picasso en la trayectoria del actor malagueño, que hace una década anunció su proyecto '33 días', a las órdenes de Carlos Saura, sobre el proceso de creación del 'Guernica', aunque este guion nunca se llegó a rodar por problemas judiciales de la productora. No obstante, intérprete y artista estaban condenados a encontrarse y cruzaron definitivamente sus caminos en 2017 con el rodaje de la serie de National Geographic 'Genius: Picasso', que gracias a Banderas se rodó en Málaga y tuvo en el Teatro Cervantes su estreno mundial. Una producción en la que el malagueño encarna al pintor en diferentes etapas de su vida y para la que se tuvo que pelar al cero y someterse a largas sesiones de maquillaje para encarnar al autor de 'Las señoritas de Avignon' en la última etapa de su vida.

Ahora, personaje y actor volverán a coincidir, aunque será sobre las tablas del teatro. Se desconoce por completo el argumento o la época en la que se ambientará el musical 'Picasso', aunque Antonio Banderas colabora en este proyecto con dos profesionales respetados en Broadway y el West End de Londres, Gordon Greenberg y Stephen Schwartz, que ya trabajaron juntos en la adaptación del musical 'Working'. Según ha explicado el Teatro del Soho Caixabank, en la visita a Málaga de estos dramaturgos y compositores también se ha hablado de la nueva versión del espectáculo 'Godspell', que será el tercer montaje musical de la compañía de calle Córdoba. Antonio Banderas coproduce la obra junto a Emilio Aragón, que será el director de esta nueva producción que se estrenará el próximo 3 de noviembre en Málaga. El propio Schwartz es el creador, junto a John-Michael Tebelak, de la música y las letras de esta obra que no se representa en España desde hace décadas.

De esta forma, la nueva producción del Teatro del Soho Caixabank vuelve a poner a la compañía malagueña en el centro de la diana de los musicales en España, aunque en este caso Banderas ya ha confirmado que no formará parte del reparto. No obstante, el actor sí que ha unido su nombre al futuro musical sobre Pablo Picasso que, en este caso no llevará a escena una obra ya estrenada en Broadway, sino que creará desde cero un libreto y una partitura que prometen aportar una pincelada propia al mundo del espectáculo a partir de una de las personalidades más seductoras del mundo del arte.