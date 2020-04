Animayo arranca con 57 invitados de 14 países

PROGRAMACIÓN

Sábado 9 de mayo

Tatiana Delgado. Ilustradora. Co-fundadora de Out of the Blue Games. Proyectos destacados: Red Matter , Pocoyó Racing Wii , War Leaders: Clash of Nations , Hispania , GhostWorld ( Tales of the Unspeakable ), Deadlight .

Marlon Núñez. Digital sculptor , character artist . BLUR, Realtime UK, Hasbro, Art Heroes. Proyectos destacados: Need for Speed: Shift 2 , Juego de Tronos , Crossfire , Sky Kingdoms , Project Cars .

Juan Solís. Character supervisor . Skydance, Walt Disney Animation Studios, Blur Studio, The Frank Barton Company. Proyectos destacados: Frozen , Love Death + Robots, The Amazing Spiderman , Halo, League of Legend, Planet 51 , Atrapa la bandera , Trollhunters .

Rafa Zabala. Senior modeller , escultor tradicional. ILM, Lucas Film, Weta Digital, Psyop. Proyectos destacados: Aquaman , Ready Player One , Bumblebee , Vengadores: Infinity War , League of Legends , El Hobbit , El Amanecer del Planeta de los Simios , Iron man 3 , Man of Steel .

El apasionante mundo de crear figuras inexistentes, no esculpiéndolas en la piedra sino a través de tabletas gráficas y programas informáticos que convierten una masa sin volumen en auténticas obras maestras. Cómo la tecnología moderna abre nuevas dimensiones, no sólo en la materialización, sino también en el proceso mismo de creación, sus implicaciones en el mundo de la industria y su uso cinematográfico.

Christian Dan Bejarano. Animation supervisor . Skydance, The SPA Studios, The Frank Barton Company. Proyectos destacados: Futbolín , Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo , El parque mágico , Dragonkeeper .

Moderado por Raúl García. Animador, director y productor. Kandor Moon, Kandor Graphics, The Walt Disney Animation Studios. Proyectos destacados: ¿Quién engañó a Roger Rabbit? , La bella y la bestia , Aladdin , El rey león , Pocahontas, El jorobado de Notredame, Tarzán, Hércules . Extraordinary Tales y The Tell Tale Heart.

Laura Raya. Directora de Postgrados y de Proyectos de Realidad Virtual. U-tad. Proyectos destacados: ha colaborado con empresas como ACCIONA, NEXT LIMIT, GMV, Ra-Ma o Indra. Destaca su participación en proyectos como Mozart & Martín y Soler, para la Comisión Europea y The Human Brain project, proyecto insignia de la Comisión Europea dentro del 7ª Programa Marco.

Tommy Tejeda. Character designer . The Walt Disney Company, Fox «The Simpsons», Marvel Entertainment, Warner Bros. Animation, Cartoon Network. Proyectos destacados: The Simpsons , The Ultimate Spiderman , The Avengers TV Show , Ben 10 , The Longest Daycare.

Domingo 10 de mayo

- «Jóvenes talentos españoles en la industria. Tips & Tricks», de 16:00 a 16:45 h. Idioma: español.

Tips & Tricks fundamentales para cuantos aspiran a alcanzar sus sueños. Jóvenes talentos españoles nos explicarán cómo han conseguido alcanzar el sueño de trabajar en empresas tan renombradas como The Walt Disney Studios, Framestore o Double Negative. Qué procesos de selección han tenido que superar y qué decisiones han tenido que tomar desde diversos puntos de vista: desde un animador hasta un productor, sin dejar de lado el departamento de recursos humanos.

Participantes

Moderado por Mercedes Rey. Directora de relaciones institucionales y alianzas estratégicas. U-tad, Pyro Studios, Proein. Proyectos destacados: Planet 51, Commandos, El parque mágico, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.

Paula Benedicto. Senior Animator. Skydance, The Walt Disney Studios. Proyectos destacados: Frozen II, El parque mágico, Zapatos rojos y los siete trolls, El pájaro loco, la película.

Andrés Bedate. Character Animator. Sony Pictures Imageworks, Cinesite, Animum. Proyectos destacados: Spider-Man: Into the Spider-Verse, Hotel Transylvania 3: Summer Vacations, The Star, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.

Gisela Prunés. HR Specialist. The Walt Disney Studios, Marvel Studios. Proyectos destacados de Gisela Prunés: Frozen II, Ralph rompe Internet, Moana, o Marvel.

Laura Bethencourt. VFX Line Producer. Framestore, Double Negative. Proyectos destacados: Chernobyl, Venom, El parque mágico, También la lluvia, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.

- «Storyboard: The Pillar of a Good Production», de 17:00 a 17:45 h. Idioma: Inglés.

El storyboard o guion gráfico, es una de las herramientas imprescindibles en una producción audiovisual. Es, esencialmente, una serie de viñetas individuales con la descripción de acción de la escena ordenadas según la historia, que encuadran la narración de los hechos y que además tienen varios propósitos. Durante este panel, cinco especialistas españoles de storyboard nos hablarán de la importancia de esta herramienta para visualizar las ideas del guionista y cómo esto permite al director poder percibir las dificultades que habrá durante el rodaje y así planificar las escenas y secuencias en base a ello. También para determinar el tipo de encuadre y el ángulo de visión que se van a utilizar y los correspondientes movimientos de cámara.

Participantes

Moderado por Cinzia Angelini. Storyboard artist. DreamWorks Animation, Illumination Entertainment. Proyectos destacados: El príncipe de Egipto, Spider-Man 2, Abominable, El Grinch, Gru 3: mi villano favorito, Los Minions, Bolt, Minions, Mila, Spirit.

Paulo Alvarado. Head of story. Rovio Entertainment, Walt Disney Animation Studios. Proyectos destacados: El rey león, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Tiana y el Sapo, Mulan, Angry Birds Toons, Angry Birds Stella.

Cecilia Aranovich. Supervising Director, storyboard artist, directora. Warner Bros. Animation. Proyectos destacados: To a Man with a Big Nose, Pink Panther and Pals, Bob’s Burgers, DC SuperHero Girls, Harley Quinn.

Sergio Páez. Director, Story Designer, Writer. Pixar, Lucasfilm, Sony. Proyectos destacados: Star Wars: Resistance, La Noria, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels.

Álex Relloso. Storyboard artist. Skydance. Proyectos destacados: Klaus, Luck, Spellbound, Grumpy Ghost, Commandos - The Secret Weapon

- «Concept Artist & Visual Development. The alchemists of the Industry», de 18:00 a 18:45 h. Idioma: Inglés.

Los concept artists o artistas de desarrollo visual, crean el tono y la paleta de colores de cada frame para una película animada incluyendo los entornos y paisajes, los personajes y los accesorios. Se trata de una combinación de dibujo, ilustración y diseño, de manera que son los encargados de preparar el look and feel de un proyecto. El trabajo es muy exigente, pero también ofrece una libertad increíble para diseñar un mundo imaginario desde cero. Todo esto es lo que descubriremos en este panel, donde se darán cita diseñadores de producción, artistas de desarrollo visual, layout y concept artists.

Participantes

Moderado por Carlos Zaragoza. Production designer. Sony Pictures Animation, Paramount Animation, DreamWorks Animation, Rocket Pictures, Universal Pictures. Proyectos destacados: El laberinto del Fauno, Madagascar 3, Las aventuras de Peabody y Sherman, Gnomeo & Juliet, The Tale of Despereaux, La noria, Trolls.

Aurora Jiménez. Visual development artist. DreamWorks Animation, Sony Pictures Animation, EA, Universal Pictures. Proyectos destacados: Hotel Transilvania 2, Hotel Transilvania 3, El pequeño Despereaux, Smurfs: The Lost Village.

Lizzie Nichols. Visual development artist. Sony Pictures Animation, DreamWorks Animation, Walt Disney Imagineering, RGH Entertainment. Entre sus clientes se encuentran Disney Television y Cartoon Network. Proyectos destacados: Futurama, Los Pitufos: La aldea escondida, Emoji: La Película, Hotel Transylvania 2, Generator Rex.

Aya Suzuki. Animation Artist, Layout y Concept Artist. Estudio Ghibli, Walt Disney Animation, Passion Pictures, Warner Bros. Entertainment, Netflix. Proyectos destacados: El viento se levanta, Los niños lobo, Aladdin (live action), Isla de Perros, El ilusionista.

Antonio Arés. Senior concept artist. Skydance, Auriga Films, Grupo Zeta, U-tad. Proyectos destacados: Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, Planet 51.

- «Insights of VFX by the Magicians of the Industry», de 19:00 a 19:45 h. Idioma: Inglés.

Descripción de la actividad:

La capacidad de generar cualquier entorno o cosa que imaginemos ha permitido que actualmente disfrutemos de producciones realmente sorprendentes. La función principal de un artista de efectos especiales es que no se reconozca su trabajo; la perfección está a la orden del día.

Participantes

Moderado por Carolina Jiménez. Lead layout artist. Scanline VFX, Weta Digital, MPC, OK Infografía, Skydance. Proyectos destacados: Trilogía El Hobbit, Prometheus, Joker, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Liga de la Justicia, El hombre de acero, Guerra mundial Z, Terminator: destino oscuro, Aquaman, Ant-Man y la Avispa, Star Trek: Más allá, Alicia a través del espejo, El amanecer del planeta de los simios, Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo.

Eli Jarra. VFX supervisor. Think VR, Westwind Media, Entity FX, Pixel Playground. Proyectos destacados: Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Black Panther, Thor: Ragnarok, Ant-Man y la Avispa, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Captain Marvel, Vengadores: Infinity War, Spider-Man: Homecoming.

Adrián Pueyo. VFX Compositor. Trixter, Weta Digital, Scanline VFX, MPC, ILM, DNeg. Proyectos destacados: Wonder Woman, Star Wars - The Last Jedi, Mortal Engines, Captain Marvel, The Martian, The Jungle Book, A Monster Calls, Pirates of the Caribbean 5.

Pablo Giménez. Lead FX TD. Double Negative, MPC, The Mill. Proyectos destacados: Interstellar, Iron man 2, El hombre de acero, The Hunger Games: Catching Fire, Prince of Persia, Captain America: The first Avenger, Snow White and The Huntsman, Skyfall, Venom, Star Trek Beyond, Trascendence.

Roger Kupelian. Matte painter, concept artist. Digital Domain, MPC, Sony Imageworks, Pixomondo, Weta Digital. Proyectos destacados: The Lord of the Rings (la trilogía), La bella y la bestia, Spider-Man: Homecoming, Men in Black 3, Da Vinci’s Demons, Oblivion, X-Men: primera generación, Alicia en el país de las maravillas, Percy Jackson y el ladrón del rayo, Piratas del Caribe: en el fin del mundo, Constantine, Misión a Marte, Space Jam, El atlas de las nubes, El show de Truman, Final Fantasy: la fuerza interior, Inspector Gadget, Las crónicas de Riddick, Ultravioleta, La Momia: la tumba del emperador dragón.

- Debate «Las mujeres en la industria de la animación, efectos visuales y videojuegos», de 20:00 a 21:00 h. Idioma: español.

Coloquio entre mujeres profesionales de la animación, los VFX y los videojuegos sobre la visibilidad de la figura de la mujer en la industria. Una búsqueda de la motivación para las mujeres jóvenes talentos así como la importancia de los referentes en la profesión.

Participantes

Moderado por Rocío Ayuso. Periodista, escritora y productora de cine. El País, R & R Communications. Proyectos destacados: aurtora de La guerra en directo y Bill Plympton, Un Genio Incansable, y productora ejecutiva de la película animada Extraordinary Tales.

Lorena Ares. Directora de animación, guionista. Dr. Platypus & Ms. Wombat, Moonbite Studios. Proyectos destacados: Las golondrinas de Kabul, Memorias de un hombre en pijama, Morti, Dino Games.

Mercedes Rey. Directora de relaciones institucionales y alianzas estratégicas. U-tad, Pyro Studios, Proein. Proyectos destacados: Planet 51, Commandos, El parque mágico, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.

Argentina Oliva. Supervisora de producción. MondoTV. Proyectos destacados: Bat Pat, Cleo.

Marina Soto. Associate Recruiter. DreamWorks Animation. Proyectos destacados: The Croods, Abominable, Kung Fu Panda 3, The Boss Baby.