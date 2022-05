Anfi del Mar se consolida como plató de 'realities' El enclave turístico del Sur de Gran Canaria acoge estos días las producciones 'Love Island', 'A Place in The Sun' y 'Ex on the beach'

Anfi del Mar sigue siendo un imán para las grabaciones de televisión nacionales e internacionales. Los últimos en sumarse a la lista es la producción de 'Love Island' que comienza estos días los rodajes en Gran Canaria.

A este programa se le ha sumado recientemente 'A Place in The Sun' de la cadena británica Channel 4 o 'Ex on the beach' de la productora MTV en la que se provoca una confrontación de parejas.

En el caso del programa británico de 'Channel 4', que lleva emitiéndose desde hace más de dos décadas en la televisión de Reino Unido, elige la isla debido a los «idílicos escenarios que esconde».

Desde Anfi destacan en un comunicado que « la dimensión que tienen 'realities' punteros en televisión, ya que representa una fantástica promoción» del destino.

Idóneo y seguro

«Potenciamos Anfi como lugar idóneo y seguro, no solo para el turismo de familia y deporte, sino para albergar cualquier tipo de rodajes», señala el mismo texto.

Por su parte, los representantes de 'Channel 4' hacen hincapié en que Anfi es un « destino seguro y un plató natural único que nos da mucho juego».

En el caso de 'Ex on the beach', sus productores reconocen que «estamos realmente encantados de grabar en Gran Canaria y, por supuesto, en Anfi que tiene todos los ingredientes necesarios para crear un espacio muy especial. Su ubicación, a pie de playa, y la calidad de su oferta son extraordinarios».

Para la grabación de los episodios se toman las máximas garantías de seguridad sanitaria frente a la pandemia, tanto de participantes como de los trabajadores a los que se les hace pruebas PCR cada semana.

La proyección de estos programas son notables ya que, por ejemplo, 'A place in The Sun' o 'Ex on the beach' no solo se emiten en el Reino Unido, sino en otros canales en E uropa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Programas con los mayores niveles de audiencia de la parrilla televisiva.