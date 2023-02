Andrés Calamaro presenta en Festival Mar Abierto su gira de grandes éxitos

Miércoles, 15 febrero 2023, 13:08

Festival Mar Abierto presenta a una de las grandes estrellas de la historia de la música, Andrés Calamaro, en una doble cita en Gran Canaria y Tenerife. Los conciertos serán el jueves 20 de julio en el Gran Canaria Arena de Las Palmas y el sábado 22 de julio en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife, ambos a las 21:00 horas. Las entradas se encuentran a la venta en la web del festival www.festivalmarabierto.com a un precio único de 39 euros.

Andrés Calamaro regresa a España, y a las Islas Canarias, continuando con la exitosa gira de grandes éxitos que le ha llevado por México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina con todas las entradas vendidas. El pasado verano ya visitó 15 ciudades y los principales festivales españoles, con un show contundente, agotando las entradas de prácticamente todas sus actuaciones, dejando ganas de más. Andrés vuelve a España con su TOUR 2023 en la que este multipremiado artista argentino, aterrizará con su potente banda, y todos sus grandes éxitos. El repertorio será el gran protagonista de este nuevo tour.

Andrés Calamaro publicó el pasado octubre de 2022 una reedición de su emblemático disco 'Honestidad brutal', que incluyó 17 temas completamente inéditos como 'Pero igual'. El disco original, sexto álbum de la discografía del cantautor argentino, fue publicado en 1999 tras una grabación que se prolongó durante nueve meses en distintos estudios y países a lo largo de la gira del trabajo previo, 'Alta suciedad' (1997). Entre los 37 temas de esa primera edición se encontraban títulos como 'Te quiero igual', 'Maradona' o 'El día de la mujer mundial'.

Bajo el título 'Honestidad brutal extra but', vio la luz en edición digital y con una caja de 6CD con el álbum original con la masterización de Joe Blaney y Sterling Sound realizada entre Nueva York y Nashville, así como el disco 'Versión original' con las primeras grabaciones realizadas en mayo de 1998, ya publicado en vinilo en el Record Store Day 2021. Como novedad absoluta, tres CD titulados 'In & Alt' con material no publicado anteriormente, grabaciones alternativas o inéditas hasta sumar 45 cortes entre los que se cuelan colaboraciones de Alejandro Sanz, Fito Páez, Jaime Urrutia, Hugh Mc Craken, Marc Ribot, Charley Drayton y otros músicos.

Andrés Calamaro, presentaba también en 2021 su álbum 'Dios Los Cría', en el que revisita su excepcional discografía junto a varios de los más grandes artistas de la música popular latina, desde leyendas como Julio Iglesias en 'Bohemio', Raphael 'Jugar con fuego', 'Flaca' con Alejandro Sanz, 'Para no olvidar' con Manolo Garcia y Vicente Amigo o 'Paloma'; con artistas como Sebastian Yatra, Leiva, Iván Ferreiro, 'Pasemos a otro tema' con Julieta Venegas, 'Tuyo siempre' con Vicentico, 'Engánchate conmigo' Juanes y Niño Josele entre otros grandes. Con este álbum volvió a estar nominado en los Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop y con la Grabación del Año por el 'Bohemio' junto a Julio Iglesias y se alzó con el Latin Grammy a la mejor canción con el tema 'Hong Kong' con C. Tangana. En 'Dios Los Cría' Calamaro ha creado un álbum único e irrepetible, una reunión cumbre de talentos que dejarán una marca profunda en la música popular latina.

Calamaro en Festival Mar Abierto

El artista argentino estuvo en Festival Mar Abierto en 2019 con su gira 'Cargar la Suerte', en la que renovó credenciales a dos décadas de Alta Suciedad. Este álbum fue una colección de doce canciones y una grabación de arte y eficacia. Un tripartito en las responsabilidades de una producción ejemplar, dirigida por Gustavo Borner, Germán Wiedemer y el propio artista. Andrés Calamaro lo grabó en Los Angeles un disco con selectos músicos de la Costa Oeste que ofrece Rock and Roll adulto. Además dando continua importancia al casting de músicos que tocan con elegancia, inspiración, sonido y sensibilidad. Este es un álbum sofisticado de canciones de rock le llevó de Gira por todo el Mundo incluyendo una doble cita en Canarias de la mano de Festival Mar Abierto.

Los conciertos de Festival Mar Abierto cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Canarias Avanza con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de Gran Canaria, Fauca, Canarias Viva, Zonas Comerciales Abiertas, Turismo de Tenerife y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Producido por Mar Abierto Producciones, colaboran Hyundai, Cervezas Victoria, Ahembo, Mutua Tinerfeña, Naviera Armas, Hotel AC, Hotel Silken Atlántida, Sonopluss, TecnoSound y Alkur.