Ana Belén y José Luis Gómez resucitan a Romeo y Julieta

¿Qué pasaría si Romeo y Julieta despertaran de su mortal letargo medio siglo después de envenenarse? La respuesta la dan sobre las tablas del Teatro Español de Madrid Ana Belén y José Luis Gómez. Con 71 y 82 años, los legendarios actores interpretan a los amantes de Verona en 'Romeo y Julieta despiertan...'. El austríaco Eberhard L. Petschinka es el autor de una pieza que celebra el amor en la madurez y que se estrena este sábado.

Cuando Julieta resucita en al escena solo ve a un caballero ochentón. Romeo a una dama muy bien conservada. Ambos creen ser aún adolescentes. Ella piensa que ha dormido apenas un instante y espera con ansia a su eterno amado. Él no recuerda nada. Lo que parecía el final de la tragedia es así el comienzo de la verdadera historia de los amantes más famosos del mundo y un canto al amor crepuscular. Entre la felicidad de poder estar al fin juntos y la tristeza por no haberlo estado antes, ambos intentan averiguar cómo han resucitado y qué les une aún.

«Cuando José Luis Gómez me propuso hacer Julieta a mis años pensé que se había vuelto loco. Luego me explicó que la pieza abordaba a los personajes de Shakespeare en su vuelta a la vida, 50 años después de su enamoramiento y muerte, y comprendí que sería un estupendo desafío», dice Ana Belén «muy feliz» por regresar al teatro donde forjó su carrera y con proyecto que se aparcó por la pandemia.

«Hay bastante de Shakespeare en el texto, pero cuando la pareja se da cuenta de quiénes son y de que lleven más de cincuenta años en una tumba, se rebelan contra quiénes fueron, contra el tiempo perdido y sus estragos» explica la actriz.

Ampliar Ana Belén, como Julieta. J. Naval

«Por qué miramos con cara rara cuando dos viejos se enamoran. La sociedad es cruel y presume que solo la juventud es un valor», lamenta la actriz que, con 71 años, se siente «mucho más preparada» para entender la esencia de los papeles del genial dramaturgo. «Cuando Shakespeare escribe de mujeres, son chicas de trece a quince años, y es imposible entender la profundidad del personaje si también eres muy joven cuando lo interpretas. Necesitas el poso que te de la vida», reclama.

Amor milagroso

«La obra trata mucho y bien del amor cuando se es mayor, muy mayor, en una perspectiva muy hermosa e insólita», se felicita José Luis Gómez. «Es posible un amor indecible cuando se han pasado los 60, los 70 y los 80. Un amor maravilloso y milagroso; inefable», insiste. «Y lo digo por experiencia», afirma el veterano actor y académico. Con 81 años, sabe que «el amor es vida y luz». «Lo es todo, y aquí planteamos una reflexión sobre lo que se piensa sobre el amor al final de la vida», resume.

Ampliar José Luis Gómez como Romeo J. Naval

«Mientras que en la tragedia de Shakespeare vemos a dos adolescentes de 13 y 14 años que acaban con sus vidas porque la sociedad no les permite amarse, aquí son dos ancianos que intentan redescubrir el amor y se topan con una sociedad que no se lo permite», explica el director de la pieza, el suizo Rafael Sánchez.

¿Quién o qué nos prohíbe vivir nuestras emociones más allá de los 50? ¿Nos podemos enamorar con 70 años y solo le queda la opción de cuidar a los nietos? son algunas de las preguntas que la función lanza al público. «En nuestra versión contamos que la edad solo es un número abstracto que no nos debe preocupar. Romeo tiene 80 años y Julieta casi 70. La edad no les pone límites; quizás les frena algo la memoria o la agilidad pero no las emociones y las ganas de vivir», concluye Sánchez.

Fue el propio Gómez quien recurrió a Sánchez para dirigir la iluminadora y chocante pieza. Nacido en Basilea en 1971, Sánchez es nieto de emigrantes españoles. Ahora es director residente en el Teatro Municipal de Colonia, en Alemania. Esta es la segunda obra que dirige en España, tras la adaptación teatral de 'Tiempo de silencio', la icónica novela de Luis Martín Santos para el Teatro de la Abadía que comanda José Luis Gómez.

'Romero y Julieta despiertan....' estará en cartel hasta el 4 de junio en la sala principal del Teatro Español. Jesús Noguero relevará al José Luis Gómez en las cinco últimas funcionas de un drama que combina texto y música en directo interpretada por José Luis Torrijos, Irene Rouco y David San José.