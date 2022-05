Álvaro Luna llega a Canarias

Puedes comprar tus entradas en Canarias7 y Entrees.es

1.- Te conocimos en el grupo Sinsinati y cuándo parecía que os esperaba una carrera prometedora, decidisteis coger caminos por separado y nos sorprendiste a todos con Juramento eterno de sal. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu carrera no iba a estar ligada a un grupo? ¿Sentiste cierto vértigo al empezar tu carrera en solitario?

En el momento en que comencé a escribir canciones más personales me di cuenta que realmente no encajaba con el proyecto. Me apetecía experimentar algo nuevo y eso hice.

El vértigo siempre estuvo ahí pues salir de un proyecto que funciona para empezar otro nuevo de cero «asusta» pero bueno, estoy muy agradecido con el amor y calor que me ha dado la gente desde el minuto 1.

2.- Todos nos remontamos a Sinsinati cuando hablamos de los comienzos de Álvaro de Luna pero, ¿cuáles fueron tus verdaderos comienzos? ¿A qué edad tuviste claro que querías dedicarte a la música?

Mis comienzos se parecen bastante al punto en el que estoy ahora. Empecé solo con mi guitarra cantando en bares y garitos mis primeras canciones y versiones de otros artistas.

Siempre he querido dedicarme a la música y de alguna manera siempre todo lo que hice en mi vida ha estado directamente relacionado con ello.

3.- La pandemia ha sido un punto de inflexión para todos. Han salido muchos artistas emergentes, y muchos otros han decidido emprender nuevos caminos. ¿De qué manera te afectó a ti? ¿Has notado diferencias con relación a la reacción del público?

Pues la pandemia de alguna manera me ayudó a determinar que quería hacer con mi carrera y como quería desarrollarla. Además, también compuse durante ese tiempo el Álbum.

El público tiene ganas de música en directo, de pasarlo bien y de recuperar el tiempo perdido.

4.- A nivel compositivo, el hecho de tener que parar, ¿te ha ayudado o perjudicado a la hora de crear nuevos temas?

Tener tiempo para uno mismo a mí me ha servido bastante pues me abrió la mente a la hora de escribir las canciones.

5.- 'Levantaremos al sol', como tú mismo has dicho, es la historia de amor de dos personas relatada a través de canciones. ¿Qué fue lo que te llevó a sacar un disco con canciones que hablaban de la misma historia? ¿Surgió de esta manera sin buscarlo o lo decidiste así?

Las canciones fueron saliendo sin idea de hacer un álbum. Aunque bueno al final todas hablaban de una historia y debían estar recogidas juntas.

6.- ¿Cuál ha sido la canción que más te ha costado componer?

Ninguna fue un reto realmente. Salían de forma orgánica, puesto que al final escribir canciones para mi es una liberación de sentimientos encontrados. Es terapéutico.

7.- Para muchos artistas y sobre todo para los cantautores, la música más que su profesión es su terapia, la manera que tienen de desahogarse. En tu caso, ¿es también así?

Totalmente.

8.- Cuándo se habla de triunfar en la música a la mayoría de las personas les viene a la cabeza la imagen de llenar estadios. ¿Qué opinas con respecto a eso?

Creo que triunfar en la música es hacer canciones desde una habitación como desahogo y al final esas canciones una vez las públicas dejan de ser tuyas y son de la gente. Al menos para mí. Aunque obviamente sueño con algún día llenar algún estadio.

9.- Volviendo a 'Levantaremos al sol', tanto la crítica musical como la prensa, no han hecho más que sacar muy buenas reviews de tu primer disco. Por si no fuera poco, empezaste la gira en Madrid con sold out y dejando a todos boquiabiertos por el inmejorable directo. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te esperabas esta acogida?

Estoy en una nube desde entonces. El cariño de todo el mundo es algo que agradezco cada día al despertarme por la mañana.

10.- Tus seguidores pudieron verte en el SanSan Festival, ¿cómo es actuar en un festival de esa talla?

Fue una experiencia impresionante y única. Solo deseo volver a ir muchas más veces.

11.- Tanto tu primer single como este disco, nombran al mar y el sol, dos cosas que representan a las islas. ¿Cómo crees que serán los conciertos en Canarias?

Creo que van a ser conciertos muy especiales. Es mi primera vez allí en solitario defendiendo mis canciones. ¡Solo tengo ganas!

12.- El 20 de mayo actuarás en Tenerife y el 21 en Gran Canaria. ¿Conocías alguna de estas islas?

Conocía las dos aunque siempre fue por ocio. Estoy totalmente «in love».

13.- ¿Qué debe esperarse el público canario que acuda a alguno de tus conciertos?

Pues son conciertos muy enérgicos y divertidos. Espero que la gente lo pase bien y quiera repetir.