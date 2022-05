Alicia Herrera, Carlos Villoch y Daniela Coutinho: profesionales invitados del festival de los océanos

E l International Ocean Film Tour ha regresado a Canarias en su edición 2022 con la mejor selección de documentales internacionales, un viaje cinematográfico por trabajos de tres continentes pensado para los amantes del mar. Con dos citas en las islas, Gran Canaria el 8 de junio y Tenerife el 14 de julio, el International Ocean Film Tour contará con 120 minutos y cinco cortos seleccionados en la amplia cartera del festival en todo el mundo.

Además de historias inspiradoras y de un mensaje medioambiental que traspasa los siete mares, el International Ocean Film Tour llevará al archipiélago a varios invitados de currículo excepcional, profesionales especializados en los mares y océanos. Este año destaca la visita de la investigadora postdoctoral Alicia Herrera Ulibarri, del fotógrafo submarino profesional, Carlos Villoch y de Daniela Coutinho, responsable de Parley for the Oceans.

Los invitados especiales nacionales o internacionales de esta edición ofrecerán charlas donde presentan sus proyectos y compartirán con el público los secretos de una profesión apasionante.

Alicia Herrera Ulibarri es bióloga y doctora en oceanografía. Uruguaya de nacimiento y canaria de adopción, desde 2007 reside en las islas Canarias donde ha podido aunar sus pasiones: el mar, la ciencia y la educación. En la actualidad es investigadora del Grupo de Ecofisiología de los Organismos Marinos (EOMAR) del IU-ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de los efectos de la contaminación por microplásticos en los ecosistemas marinos.

Ha participado en diversos proyectos y campañas oceanográficas, y liderado el proyecto MICROTROFIC que recibió en 2020 el primer premio de la Cátedra Telefónica en la categoría investigación. Los resultados de sus estudios se han publicado en revistas internacionales de prestigio como Science of the Total Environment, Marine Pollution Bulletin y Progress in Oceanography, entre otras.

Además de investigadora y divulgadora, es buceadora y fotógrafa submarina, utilizando su cámara para mostrar la belleza que albergan los fondos marinos, pero también para mostrar el daño que están sufriendo. Sus imágenes como denuncia del Impacto antropogénico sobre el planeta han dado la vuelta al mundo. Fruto de esta creciente preocupación por la salud de los océanos nace Latitud.

Azul, asociación para la conservación medioambiental de la que es cofundadora. Latitud Azul promueve proyectos de conservación medioambiental, violencia cero, y de ecofeminismo e igualdad, desde el convencimiento de que el cuidado de las personas y del planeta van de la mano.

Carlos Villoch llegará a Canarias para sumar a las islas a su viaje por todo el mundo en busca de la imagen definitiva. Sus fotografías y artículos se han publicado en revistas internacionales como ATT, WWF y BBC y cuenta con más de 100 portadas en todo el mundo y títulos en los más prestigiosos concursos de fotografía.

Su trabajo y su pasión por el océano le han llevado a otros muchos lugares exóticos, como las Maldivas, Indonesia, Palau, Papúa Nueva Guinea, el Mar del Coral, el Mar Rojo, México, Tahití, Sudáfrica, Arabia Saudí, Hawái e incluso las gélidas aguas de la Antártida.

Sus innumerables horas bajo el agua, editando en el ordenador, estudiando destinos y en aviones y barcos le han convertido en un profesional de referencia en el sector. Carlos es un amante de la naturaleza, así se define, y disfruta ya sea haciendo senderismo en una selva tropical, surfeando en una ola remota, sobrevolando los Alpes en parapente, montando en bicicleta de montaña por un sinuoso sendero o practicando kitesurf entre dunas.

Se suma al programa de Tenerife Daniela Coutinho, de Parley for the Oceans, una ONG de protección marina con proyectos de colaboración muy interesantes como por ejemplo con Adidas para hacer unas zapatillas con plástico reciclado o un proyecto educacional decidido a sensibilizar y actuar para proteger los mares.

Ha creado una red global de limpieza de plástico marino y es una plataforma que une a artistas, científicos y personas de todo el planeta especializados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas para dar charlas en todo el mundo.

Invitados de alto nivel

El International Ocean Film Tour contará este año con sus invitados Alicia Herrera y Carlos Villoch, que se suman al elenco de estrellas que han formado parte de este festival internacional de cine y amor al mar en sus cuatro años de andadura por Canarias.

El festival ha tenido invitados e invitadas de alto nivel a lo largo de su recorrido en las islas, como el CEO de Sea Shepherd Global, Capitán Alex Cornelissen, a Laura Madrueño de Informativos Tele5 que además es productora de material gráfico marino «we are water films».

También han sido parte del elenco del festival Sergio Penzo, productor del último proyecto sobre el «arroz marino» del cocinero 3 estrellas Michelín y dueño del restaurante 'Aponiente', Ángel León.

El International Ocean Film Tour cuenta con el apoyo del Instituto de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la concejalía de Ciudad de Mar y Turismo de la ciudad, y la colaboración de Teatro Guiniguada, Buceo Norte Dive Center, Bonadea II - Diomedea, Oceanográfica,Latitud Azul Canarias, Oceans4LifeGC, TopTime Eventos, Sea Shepherd España, Precious Plastic Gran Canaria, Abissi Moda, Rethink your Garbage, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Facultad de Ciencias del Mar y la Dirección de Sostenibilidad.