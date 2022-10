Baldwin llega a un acuerdo con la familia de la cineasta a la que mató por accidente

La pesadilla para Alec Baldwin parece haber terminado. El actor acaba de llegar a un acuerdo con la familia de la directora de fotografía a la que mató por accidente el 21 de octubre de 2021, durante el rodaje de una película.

Los fatídicos hechos tuvieron lugar hace ahora casi un año. Dave Halls, el primer asistente de dirección, entregó un revólver a Alec Baldwin al grito de 'arma fría', que en el argot significa que la pistola no está cargada. El actor se encontraba ensayando frente a la cámara una escena de 'Rust', un wéstern ambientado en el siglo XIX que él mismo producía y que se estaba rodando en diversas localizaciones de Nuevo México. Sostenía la cámara la directora de fotografía Halyna Hutchins y observaba atentamente el realizador de la cinta, Joel Souza, de 42 y 48 años, respectivamente. Baldwin blandía su revolver apuntando a cámara, probando diversos movimientos frente al objetivo, hasta que apretó el gatillo, sin saber que lo que tenía entre sus manos era una pistola real, de época, cargada con munición real. Souza y Hutchins fueron heridos de gravedad, pero el primero se salvó, mientras que la directora de fotografía falleció en el hospital.

Ahora el actor ha llegado a un acuerdo con Matthew Hutchins, viudo de la cineasta y con la que tenía un hijo de nueve años, que le demandó, junto a otros miembros del equipo, -Dave Halls y Hannah Gutiérrez Reed, encargada de la armería, así como varios productores más- por negligencia y homicidio involuntario. Según un comunicado publicado por su abogado, Baldwin y la familia habrían llegado a un acuerdo del que no se han revelado los términos económicos. Sí se sabe que el pacto permitirá que el rodaje de la película continúe, con Hutchins como productor ejecutivo, y que la demanda, que afirmaba que «Baldwin y otros acusados fracasaron al hacer las revisiones de seguridad y cumplir con las reglas sobre el manejo de armas reales, lo que tuvo consecuencias fatales», sea retirada.

«Nos complace anunciar hoy la resolución del caso civil presentado en nombre de la familia de la directora de fotografía Halyna Hutchins», escribió Baldwin este miércoles en sus redes sociales. A lo largo de «este difícil proceso (…) todos han mantenido el deseo específico de hacer lo mejor para el hijo de Halyna» y por ello «agradecemos a todos los que contribuyeron a la resolución de esta trágica y dolorosa situación», añadió el actor.

A día de hoy no está del todo claro lo que sucedió aquel día. Por un lado, Halls reconoció que antes de gritar 'arma fría' no había revisado el arma porque pensó que contenía balas de mentira y no se detuvo a revisar el cargador. Por el otro, Baldwin siempre sostuvo que no había disparado. «Yo no apreté el gatillo... Nunca apuntaría a alguien con un arma y dispararía, nunca», afirmó tajante en una entrevista a la cadena ABC. Según explicó el actor, el arma, un Colt 45, se le disparó cuando soltó el martillo. Sin embargo, el FBI está convencido de que Baldwin apretó el gatillo porque el revólver estaba «en buen estado». Así lo expuso en un informe policial en el que calificó la muerte de Hutchins de accidente, ya que no hay «ninguna prueba convincente de que el arma fuera cargada con munición real de forma intencionada».

La de Matthew Hutchins no ha sido la única querella contra el actor por este caso. En noviembre, Serge Svetnoy, encargado de iluminación en el rodaje, presentó una demanda acusando al equipo de negligencia y falta de profesionalidad. «Nunca debieron tener balas de verdad en el set», dijo su letrado al anunciar la querella ante los medios de comunicación. Además, una supervisora de guion también emprendió acciones legales.

La grabación de 'Rust' se reanudará el próximo enero de 2023 con todos los actores principales originales. Se espera, además, que el director de cine Joel Souza, quien también resultó herido en el accidente, regrese a la película.