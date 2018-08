Aldaz ‘okupa’ El Tanque y convierte su vida en arte

Normalidad.

La creadora hace vida normal en este espacio. Entra y sale de él cuando quiere, recibe visitas de amigos, va a la playa y monta alguna que otra fiesta. Además, para que su vida no se vea afectada, pide a los visitantes del espacio cultural que cumplan unos requisitos; no la pueden tocar ni hablar. «El horario de apertura es de 5 a 8 por las tardes y el sábado por la mañana. El resto de las mañanas estoy sola», comenta Aldaz, que a veces la presencia silenciosa del público la sorprende. Además, los visitantes que quieran hablar con la artista para saber en qué consiste el proyecto pueden concertar una cita a través de un correo electrónico o por whatsapp. «Pasan a la casa de una manera normal. Los invito a café y hablamos», apunta la residente de El Tanque que recibe las visitas de sus amigos que, de ese modo, se incorporan a la performance. El público también se comunica con la artista a través de libro de visitas. «Resulta interesante leer que la sensación es de sorpresa al encontrarme allí. También algunos dicen que se sintieron incómodos al invadir la vida privada de una persona de forma literal. También alguien me dijo que le parecía poético ver a una mujer, en escala, tan pequeña viviendo allí con sus plantitas, otros se conmueven porque les surgen un montón de preguntas que están en el aire en la actualidad sobre la gente que no tiene dónde vivir».

Su estancia en el depósito de crudo, que terminará en unas semanas, quedará plasmada en una serie de fotos realizadas por otros autores, un vídeo y una serie de textos. «Podría surgir otra exposición», comenta Aldaz que el próximo 26 de agosto volverá a empaquetar sus enseres, algunos heredados de sus abuelos y de su madre, para volverse a mudar. «Aunque aún me queda pasar un tiempo aquí, creo que lo echaré de menos», confiesa.