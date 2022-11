Alberto San Juan: «Hay que pelear para que los tiempos difíciles no acaben con la alegría»

«Espero por una candidatura de signo democrático y emancipatorio»

Cuestionado sobre qué espera del paso por las urnas de la próxima primavera con las elecciones locales y autonómicas, Alberto San Juan no se esconde. «Tengo la esperanza de que se articule una candidatura de signo democrático y emancipatorio. Mi esperanza es que no gane el bloque de extrema derecha. No es una solución que gane un bloque donde el PSOE sea mayoría, pero prefiero ese mal menor que el otro mal mayor. Toda persona que no sea un gran propietario o tenga un gran capital vivirá una situación terrible si gobierna la ultraderecha», confiesa el actor.

Considera «terrible» que la izquierda de este país se despedace en público entre sus distintos partidos. Pero tiene claro quién se lleva la palma cuando del debate político se enfanga. «Me parece destructiva y terrible la violencia verbal de los políticos profesionales. Aunque puedan caer todos en ello, no hay violencia verbal comparable a la que utilizan Vox y el Partido Popular. Siempre ganan en cuanto al grosor de los insultos y la creación de mentiras falsas. No digo que los otros no lo hagan, pero ellos ganan por goleada», apunta.

Hasta 2018, Alberto San Juan estuvo al frente del madrileño Teatro del Barrio. «Soy socio de la cooperativa y estoy pendiente de lo que allí sucede y ayudo cuando me lo piden. Estuve cinco años, no cobraba y era agotador. Había que profesionalizar el cargo con un salario y yo no quería cobrar, porque ingreso lo suficiente con mi trabajo», dice el cofundador de la extinta compañía Animalario.