«La alargada sombra proyecta hasta hoy que Galdós era un caballero y Pardo Bazán una puta»

La escritora Noelia Adánez considera que llamar a Galdós y a Pardo Bazán con el término feministas «es un poco extemporáneo, pero que sí eso ayuda a atender la posición que ellos tuvieron respecto al papel de la mujer en la sociedad, no está de más decir que lo fueron. De hecho, es una palabra que ella utilizó y tiene un cuento titulado 'Feminista'». Lo que sí tiene claro es que fueron dos personas que tenían una visión de lo que tenía que ser la situación de la mujer en la sociedad de su tiempo, muy distinta a la que era la normativa.

Ambos cuestionan a través de su obra y de su actuación vital que el hogar no tiene que ser el único lugar para la mujer, sostiene. «Hay una coincidencia muy fuerte y eso les une mucho, no solo su visión de la literatura, su cercanía en cuanto a sensibilidad literaria y gusto artístico, sino también ese tema político, porque luego en otros temas políticos no van a estar de acuerdo, pero el feminismo o esa visión de la mujer les unió muchísimo», concluye.