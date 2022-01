Adriana Ubani, apasionada por el teatro «desde siempre»«Esta función evidencia lo corta que es la vida»

Para la actriz canaria «lo bonito de esta función es que evidencia lo corta que es la vida y lo tonto que resulta perder por miedo las oportunidades que nos brinda. Varios personajes durante un fin de semana ven ante sus ojos las oportunidades que han desechado para ser felices por haberse perdido en sus propias suposiciones. Pero, aun así, la obra sigue dejando claro que, incluso con las decisiones que han tomado, todos seguimos teniendo la opción de ser felices», dice. «Se trata de una función muy divertida y ligera que, no obstante, reflexiona y aborda circunstancias profundas que te pillan por sorpresa, sin que casi el público se dé cuenta».

Ubani sostiene que en trabajo llevado a cabo por el elenco a las órdenes de Juan José Afonso ha sido muy concienzudo.

Julie Hargerty interpretó el papel de Dulcy Ford en el filme 'Comedia sexual de una noche de verano' que dirigiera en 1982 el genial cineasta norteamericano Woody Allen. Treinta y nueve años después, la joven actriz Adriana Ubani, de 24 años, encarna a la desacomplejada enfermera en la versión teatral de esta delirante y bucólica fantasía sobre el amor, el sexo y la muerte, cuyo estreno tendrá lugar en el Teatro Pérez Galdós los próximos días 14 y 15, con dirección del tinerfeño Juan José Afonso.

Este montaje, que se representa los días 14 y 15, «supone una oportunidad estupenda de crecimiento»

Adriana Ubani, que formó parte recientemente del montaje de la compañía Clapso 'Amelia en la ciudad de la ilusión' y a la que veremos el próximo mes de abril en la Sala Insular de Teatro en la obra 'Yo maté a Kurt Cobain, de Rosa Escrig, admite que dos de sus escenas preferidas de esta 'Comedia sexual de una noche de verano' son la partida de ajedrez en la que reta al profesor Leopold Sturges (José Manuel Segado) y el epílogo de la obra. «En la primera se atisba la inteligencia que tiene Dulcy y la picardía de la que hace gala en toda la función. En la segunda, con un importante nivel de exigencia a nivel interpretativo, Dulcy se ve en medio de un lío considerable». Según Ubani «Dulcy es una chica joven, divertida, muy liberada sexualmente para la época en la que sitúa Woody Allen la obra y con muy pocos tapujos. Lo que la hace especial es que expresa lo que piensa sin pudor alguno. Sigue teniendo aun mucha inocencia, pero es muy inteligente porque usa su inocencia con picardía para conseguir lo que quiere».

La actriz no duda cuando señala que espera que esta producción que impulsa la empresa canaria Acelera Producciones y la distribuidora nacional Seda, sea la que más proyección sume a su breve trayectoria artística iniciada en 2011 con su participación en el espectáculo barroco 'El Carnaval del Conde de Peñaflorida' presentado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, al que siguieron 'Real', una obra de Santi Arroyo, el 'Don Juan Tenorio', de J. Zorrilla, que dirigió José Luis Massó, 'El poeta calculista', una tonadilla escénica de 1805 de M. García que dirigió precisamente su madre, la soprano y experta en interpretación e investigación sobre la música barroca en España Isabel Álvarez, y el cortometraje basado en 'Shopping and fucking', de Marc Ravenhill, 'Una Historia verdadera'.

«Este montaje supone una oportunidad estupenda de crecimiento. Me ha permitido ver de cerca a actores y actrices con mucha más experiencia y herramientas que yo, y poder aprender de su mano. Además, es la primera oportunidad que tengo de rodar con una función y eso a nivel personal y actoral es muy enriquecedor. Cada función, cada público y cada espacio es distinto. Y me permitirá crecer en muchos sentidos», manifiesta la actriz nacida en Donosti pero que reside desde los tres años en Gran Canaria.

Reconoce que le apasiona el teatro. Cursó estudios superiores en Interpretación Textual en la RESAD y se tituló en canto clásico y moderno en la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y ha recibido clases magistrales de danza por parte de Teresa Nieto, Daniel Abreu y Natalia Medina. «¿Teatro? No tengo ni idea, pero tampoco ninguna duda. Siempre he tenido claro que esto es a lo que quiero dedicarme. No tengo recuerdo de haberme imaginado o jugado a ser nada diferente. El teatro lo disfruto desde muy pequeña. Hace poco leí que el cine te da dinero, la tele te hace famoso y el teatro te hace bueno. Y quiero pensar que es así», asegura Adriana Ubani.