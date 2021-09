«Nuestro acústico es movido, no es tranquilo»

La idea más extendida que se tiene a la hora de encarar un concierto en acústico es que se avecina una velada relajada, en la que el artista presenta su repertorio a escasa distancia del público y con un tono cercano y escasamente festivo. Ricardo Ruipérez aclara que la versión acústica de M Clan que presentará los próximos días en tres ocasiones en el archipiélago no transita bajo ese estándar preconcebido.

«Presentamos en un formato más reducido unas canciones que son muy conocidas. La gente se lo pasa muy bien, participa mucho en el concierto y acaban cantando los temas con nosotros. No se trata de un acústico tranquilo, es bastante movido», desvela el guitarrista Ricardo Ruipérez.

Este dúo acústico recala el próximo día 23 de septiembre en el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero, en Lanzarote; el día 25, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y culmina la mini gira al día siguiente, en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. Las entradas para los tres conciertos están a la venta.

El guitarrista reconoce que esta aventura en acústico no ha obligado a llevar a cabo arreglos especialmente complicados sobre los temas originales de M Clan, entre los que no faltan canciones tan populares como 'Carolina', 'Antihéroe', 'Miedo', 'La Sopa Fría' o 'Llamando a la Tierra', entre otras. «Debido a la forma en la que nacieron las canciones, suenan de una forma muy natural. No he tenido que cambiar muchos arreglos, sino llevar el peso de la rítmica. Son canciones que se defienden muy bien con una sola guitarra», subraya sobre un repertorio en el que Carlos Tarque, además de la voz, toca el cajón flamenco, la armónica, la pandereta y en algunas ocasiones la guitarra.

Reconoce que la gira en este formato reducido y sin la banda habitual de M Clan no era el plan previsto, pero la pandemia de la covid- 19 obligó a que se replanteara el plan inicialmente previsto. «Nuestra idea era sacar nuevo disco en 2020 y comenzar con una gira, con toda la banda, para presentarlo. Todo se vino abajo con la pandemia. Entonces, Carlos y yo nos planteamos recuperar este formato, que ya utilizamos durante una gira en 2016. La verdad es que el público lo ha recibido muy bien», comenta.

Sobre el 'respetable', Ricardo Ruipérez es todo elogio, debido a las circunstancias actuales. «Llevamos con resignación lo de ver al público con mascarillas. Los ves sentados, levantando los brazos y cantando debajo de las mascarillas. La verdad es que es para ponerles un monumento. Pero es que hay que adaptarse a las circunstancias», dice.

Además del repertorio, es consciente de que la química que nace sobre el escenario junto al veterano cantante es otra de las claves del éxito de esta apuesta de formato reducido. «El secreto es un repertorio con 7 u 8 muy conocidas y un directo que engancha. Contamos con una figura como Carlos Tarque, que es un 'show' y una voz como las que no hay muchas. La gente paga solo por verlo sobre un escenario, por eso nuestro directo es muy aclamado», sentencia.

«Somos como hermanos o más que hermanos. Llevamos muchos años tocando juntos, no solo como M Clan. Grabar un disco y tocar en directo fue al principio un sueño, que después se hizo realidad. Eso acabó cimentando nuestra actual relación de amistad», asegura.

Ambos artistas se están planteando grabar estos acústicos para que queden registrados en formato disco, algo que no hicieron en la anterior gira. El nuevo álbum de la banda M Clan seguirá en barbecho, por ahora.