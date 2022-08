La actriz grancanaria Adriana Ubani se cuela en la trama familiar de 'Amar es para siempre'

«Se rueda muy rápido, con dos o tres tomas por escena»

La serie 'Amar es para siempre' supera con creces los 2.000 capítulos emitidos en sus diez temporadas. Esto requiere, visto desde fuera, un ritmo de grabación frenético y una planificación milimétrica para que cada nueva entrega no falte a la cita con los telespectadores cada tarde, de lunes a viernes.

Adriana Ubani, a tenor de lo que vive en la grabación de la 11ª temporada, corrobora esa impresión. «Sí que se rueda muy rápido. Dos o tres tomas por escena, lo que obliga a estar siempre muy presente. Tienes que estar lista al momento y activa todo el rato. Eso es difícil, pero es lo que hace que esto sea tan bonito y especial. Todo el rato pasan muchas cosas. Está todo muy vivo y se va muy, muy rápido», confiesa.

Para una joven actriz como Adriana Ubani, esta forma de trabajar implica un aprendizaje máximo. «Una de las cosas que mejor veo para mí, es que se trata de un rodaje muy grande, en el que hay muchas tramas y cada día se graban muchas secuencias, lo que me obliga a estar pendiente y concentrada con todo lo que me rodea. Me fijo hasta de mi propio 'raccord' [la continuidad de los planos], de si llevo o no el mismo bolso, los detalles del vestuario... A veces te obliga incluso a improvisar y resolver cosas muy rápido», subraya con orgullo.

Salvo los posibles bolos que salga en los próximos meses del montaje escénico canario 'Yo maté a Kurt Cobain', que se basa en un texto de Rosa Escrig y que co-protagoniza con María de Vigo, Adriana Ubani no cuenta por ahora con otro proyecto interpretativo con el que compatibilizar esta serie. Para los conciertos con su grupo Pipiolas asegura que le dan todo tipo de facilidades.