Imagen del actor Jude Law. C7

El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria

Se ha alojado estos días en el Santa Catalina A Royal Hideaway Hotel, del grupo Barceló

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:44

Comenta

La lista de actores y actrices de renombre internacional que recalan en Canarias, y más en concreto en Gran Canaria, para rodajes de películas, series y anuncios publicitarios sigue incrementándose. El británico Jude Law se encuentra estos días rodando en Gran Canaria.

La isla acoge varios rodajes en estos momentos y uno de ellos es la producción 'Nocturne', con Sur Films como aliado local en labores de producción.

Jude Law ha sido visto por los clientes del Santa Catalina A Royal Hideaway Hotel, donde se aloja en Las Palmas de Gran Canaria. Fue el hotel elegido también hace años por Brad Pitt y Marion Cotillard cuando vinieron a la isla para el rodaje de la película 'Aliados'.

Nacido en 1972, para muchos es el heredero de la tradición británica de actores tras Michael Caine.

Entre sus éxitos en la gran pantalla sobresalen 'Cold Mountain', 'Gattaca', 'El talento de Mr. Ripley', 'Closer', 'Enemigo a las puertas' y 'AI, Inteligencia Artificial', mientras que en televisión fue el protagonista de 'El joven Papa'.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el actor se irá en breve tras rodar sus escenas pero buena parte del equipo de la película continúa en la isla.

Canarias se ha consolidado como escenario de rodajes bajo el paraguas de los incentivos fiscales y las condiciones excepcionales de su paisaje y su clima, a lo que se une que ya hay platós para cubrir las necesidades de producción y un personal cualificado para la prestación de servicios, con empresas como Macaronesia o la propia Sur Films.

