Abubukaka estrena ‘La Cama’

Con la frase del filófoso francés Michel Foucault No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo, el grupo se presenta ante el público esta vez con “quizá la sátira más absurda de cuantas hemos llevado a cabo”.

‘La Cama’, que se incluye en la programación de Festival de Artes Escénicas Telón Tenerife que organiza el Cabildo, describe el fenómeno de la migración desde diferentes puntos de vista y todos, desde el más personal. Habla de flujos de personas que recorren el planeta portando distintos sueños, pensando en pisar la tierra del porvenir y que, en la mayoría de las situaciones, acaban en lugares hostiles, truncando sueños y proyectos.

“La Cama es el espacio más íntimo que tienen las personas, el lugar en el que converge la sexualidad, las ideologías, el pensamiento, la identidad... la cama es ese objeto que mueve, ordena y desordena el mundo”, explican desde la compañía.

En esta ocasión, Abubukaka prepara un montaje escenográfico en el que la cama será un objeto versátil, que contará con más de 40 personajes, todas dispares y a la par con un nexo de unión que no es otro que la conciencia social sobre este verdadero problema.

Las entradas para asistir al Teatro Guimerá de Tenerife, se pueden adquirir ya en la taquilla del propio teatro www.teatroguimera.es y las del Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria se pondrán a la venta en los próximos días.

Carlos Pedrós, Amanhuy Cala, Víctor Hubara y Diego Lupiáñez vuelven a garantizar las risas en esta producción mezcla de teatro, cine y canciones.

Abubukaka es una de las compañías más mediáticas y conocidas de la comunidad Canaria. En Octubre de 2017 estrenan Drácula en el Teatro Guimerá, desde la fecha llevan 20 actuaciones representando la adaptación de este clásico y con más de 7.000 espectadores. Abubukaka cada temporada tiene dos piezas en activo con las que representa una media de 70 funciones cada año y con más de 25.000 espectadores por temporada.