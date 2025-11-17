Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

I love Reggaeton Gran Canaria reúne a 12.000 amantes del reggaeton clásico y culmina la gira nacional 2025

El festival repitió cita en la isla después de su primera visita el año 2022

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:25

Este fin de semana, unos 12.000 amantes del reggaeton clásico se dieron cita con los máximos representantes del Reggaeton, el Electrolatino, el Dembow y la Bachata en el Anexo Estadio Gran Canaria. Grandes nombres del género subieron al escenario en una noche en la que los artistas brillaron con luz propia y el público se entregó desde el minuto cero. Las melodías y letras pegadizas de Alexis & Fido se corearon al unísono. Así como, los ritmos de Joey Montana, Fulanito y Big Yamo consiguieron levantar los bailes de los asistentes. Lorna fue la encargada de abrir la noche con su tema mundialmente conocido «Papi Chulo», y a partir de ese momento las actuaciones de Carlitos Rossy, Dasoul, Henry Méndez, José De Rico, Xriz, El Chuape, DCS y Dixson Waz, se fueron intercalando con las sesiones de baile de Dame Más Gasolina Djs.

El festival I Love Reggaeton llegaba el año 2022 por primera vez a las Islas Canarias; el show se celebró en el Anexo Estadio Gran Canaria el 18 de noviembre; se trataba de la primera edición de I LOVE REGGAETON en el archipiélago. La cita contó con más de 12.000 mil personas de público. El año pasado el festival se celebró en Santa Cruz de Tenerife en la que era su segunda visita a las Islas Canarias y contó con el mismo éxito de asistencia. La gran aceptación por parte del público el año 2022 en Gran Canaria y el año pasado en Tenerife, ha conducido al festival a programar nuevamente la isla de Gran Canaria en el marco de su gira nacional 2025. La fecha de ayer celebró el cierre de la Gira Nacional 2025 que ha llevado al festival a recorrer las principales capitales españolas: Valencia, Madrid, Burriana (Arenal Sound), Marbella, Sevilla, Ibiza, Murcia, Tenerife y Gran Canaria.

«Este año 2025 se han celebrado un total de 9 fechas, las dos últimas se han dado cita en las Islas Canarias donde el festival ha cerrado la gira nacional. Además, ha sido este año cuando hemos anunciado el salto a Latinoamérica. En resumen, podemos decir que el festival I Love Reggaeton en estos tres años de recorrido no deja de crecer y ganar público.» Felipe Menéndez, director general Sharemusic!

