Un SUV robusto, con tecnología a la última y motorización sostenible

Confort y tecnología de seguridad

El equipamiento tecnológico de última generación es uno de los pilares que hace del Nuevo C5 Aircross un coche diferente. Si nos fijamos en el habitáculo, veremos que cuenta con una pantalla táctil de 13 pulgadas que centraliza el control del climatizador, el sistema de infoentretenimiento y otras funciones con una interfaz intuitiva y ergonómica. Además, un Head-Up Display en color proyectado directamente en el parabrisas y un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, totalmente personalizable, completan un entorno inmersivo para el conductor.



Uno de los aspectos más novedosos en este ámbito es la incorporación de ChatGPT en el sistema de infoentretenimiento. Con este asistente que mejora el reconocimiento de voz, se hace más sencillo tener interacciones fluidas y naturales que permiten, por ejemplo, ajustar la navegación o responder preguntas sobre el estado de la carretera o el lugar de destino.



Pero mucho más relevante que todo lo anterior son las tecnologías pensadas para cuidar del conductor y de los pasajeros a bordo. El Nuevo C5 Aircross está equipado con la última generación de sistemas ADAS (asistencias avanzadas a la conducción). Si el cliente se decanta por el pack Drive Assist 2.0, obtendrá un vehículo con conducción semiautónoma de nivel 2, incluyendo asistente de cambio de carril semiautomático, alerta de tráfico cruzado trasero, detección de ángulo muerto de largo alcance, cámara de vigilancia del conductor y VisioPark 360° para una visión completa del entorno. Todo un despliegue tecnológico de vanguardia para que los ocupantes lleguen a su destino con máxima seguridad.

Motorizaciones para todos los gustos

Uno de los mayores atractivos del C5 Aircross es su variada gama de motorizaciones. El modelo está disponible un motor híbrido de 145 CV con cambio automático, una opción asequible para quienes buscan iniciarse en la electrificación. La gran novedad es el Ë-C5 Aircross, con dos versiones eléctricas: una disponible desde ahora, con 210 CV, batería de 73 kWh y hasta 520 km de autonomía; y otra 100% eléctrica de 230 CV con batería de 97 kWh y hasta 680 km de autonomía, prevista para finales de año. Las dos admiten carga rápida de 160 kW, recuperando del 20% al 80% en apenas media hora. En el último trimestre del año se sumará a la colección una variante híbrida enchufable de 195 CV con hasta 85 km de autonomía eléctrica. Los distintos modos de conducción-Normal, Eco y Sport-y sus tres niveles de frenada regenerativa permiten personalizar la experiencia de conducción.



Pero el compromiso de Citroen con la sostenibilidad no se agota en ofrecer una opción eléctrica. El Nuevo C5 Aircross, fabricado en la planta francesa de Rennes, incorpora 160 kg de metales reciclados y 47 kg de plásticos reciclados o de origen biológico. La batería de 92 kWh ha sido construida siguiendo un proceso industrial que minimiza el impacto ambiental.



EL C5 Aircross se ofrece en España con cuatro niveles de equipamiento. Los precios oscilan entre los 29.690 euros para el híbrido de 145 CV y los 39.490 euros para el Ë-C5 Aircross. Con su diseño moderno, un interior que prioriza el confort, una carga tecnológica de primer nivel y una gama de motorizaciones electrificadas, este modelo puede adaptarse a las necesidades de familias, conductores urbanos y profesionales que buscan un vehículo versátil y eficiente. Este nuevo C5 Aircross no solo se adapta a las necesidades del presente, sino que se adelanta a las aspiraciones del futuro. De este modo, la firma francesa se consolida con este SUV estiloso, funcional y sensible a la responsabilidad ambiental. Un paquete atractivo y completo que satisface todas las necesidades de personas, familias o profesionales.